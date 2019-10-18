Украина

Зеленский согласился на «формулу Штайнмайера» задолго до сентября 2019: документы

«Формулу Штайнмайера», которую в Минске подписали в сентябре, Украина согласилась рассмотреть еще в июле 2019 года в ходе консультаций дипломатических советников лидеров нормандской четверки. Об этом сообщает НВ.

Приводится письмо руководителя Офиса президента Андрея Богдана, которое адресовано представителю Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леониду Кучме. Документ датирован 16 июля 2019 года.

В нем говорится: «Информируем, что 12 июля 2019 года в Париже состоялись консультации в нормандском формате на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Российской Федерации и Франции».

В приложении отмечается: «Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают: т.н. „особый статус“ (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера; амнистию и местные выборы».

Ранее сообщалось, что в «Слуге народа» дали прогноз по реализации «формулы Штайнмайера».

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