24.80 / 25.10 27.50 / 27.99
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Княжичах обстреляли авто: введен план «Сирена» (фото)

19:19 21 октября 2019 466
На месте происшествия
Инф. «ФАКТОВ»

В Киевской области, в селе Княжичи Броварского района, неизвестные лица стреляли в водителя легкового автомобиля, после чего злоумышленники скрылись с места преступления. В этот же день в Киеве произошло ДТП с дочкой олимпийского чемпиона. О стрельбе сообщает Нацполиция Киевской области.

Стрельбе предшествовало дорожно-транспортное происшествие. После столкновения двух автомобилей пассажиры одного из них решили выяснить отношения с помощью оружия. В результате водитель другой легковушки ранен и сейчас находится в больнице.

Для задержания вооруженных злоумышленников на территории Киевской области проводится полицейская спецоперация «Сирена» — проверяются транспортные средства.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в одной из урн был обнаружен человеческий череп. Оперативно проведена экспертиза жуткой находки — она дала довольно неожиданный результат.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Сваты

"Иван Будько" прокомментировал ситуацию с "Митяем" и сериалом «Сваты»

Даша Астафьева

Божественная красота: обнаженная Даша Астафьева восхитила сети (фото)

Гороскоп

Гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака

Алла Пугачева и Максим Галкин

«Сняла юбку и вперед»: 70-летняя Пугачева удивила стройными ногами

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер