- 20:43 Регина Тодоренко взволновала поклонников беременным животиком
- 20:38 Макрон и Путин обсудили Украину и встречу в "нормандском формате": детали беседы
- 20:35 Оставили 40 человек в аэропорту: Wizz Air попал в скандал из-за нехватки мест в самолете
- 20:16 На Полтавщине разбился вертолет: погиб экс-министр Кутовой
- 20:15 Метеорологи сделали важное заявление о загрязнении воздуха в Украине
- 20:06 В Закарпатье у студента-медика диагностировали дифтерию
- 19:46 На Полтавщине депутат покончил жизнь самоубийством
- 19:40 Спасители и разрушители: кто они — люди, рожденные под знаком Змееносца
- 19:33 Скандал с номером «Квартала 95»: Коломойский обозвал Гонтареву и Милованова
- 19:19 В Княжичах обстреляли авто: введен план «Сирена»
- 19:12 «Динамо» — «Копенгаген»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 19:01 В Одессе строительный кран врезался в трамвай
В Княжичах обстреляли авто: введен план «Сирена» (фото)
В Киевской области, в селе Княжичи Броварского района, неизвестные лица стреляли в водителя легкового автомобиля, после чего злоумышленники скрылись с места преступления. В этот же день в Киеве произошло ДТП с дочкой олимпийского чемпиона. О стрельбе сообщает Нацполиция Киевской области.
Стрельбе предшествовало дорожно-транспортное происшествие. После столкновения двух автомобилей пассажиры одного из них решили выяснить отношения с помощью оружия. В результате водитель другой легковушки ранен и сейчас находится в больнице.
Для задержания вооруженных злоумышленников на территории Киевской области проводится полицейская спецоперация «Сирена» — проверяются транспортные средства.
Ранее сообщалось, что в Николаеве в одной из урн был обнаружен человеческий череп. Оперативно проведена экспертиза жуткой находки — она дала довольно неожиданный результат.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».