В Княжичах обстреляли авто: введен план «Сирена» (фото)

Происшествия

В Киевской области, в селе Княжичи Броварского района, неизвестные лица стреляли в водителя легкового автомобиля, после чего злоумышленники скрылись с места преступления. В этот же день в Киеве произошло ДТП с дочкой олимпийского чемпиона. О стрельбе сообщает Нацполиция Киевской области.

Стрельбе предшествовало дорожно-транспортное происшествие. После столкновения двух автомобилей пассажиры одного из них решили выяснить отношения с помощью оружия. В результате водитель другой легковушки ранен и сейчас находится в больнице.

Для задержания вооруженных злоумышленников на территории Киевской области проводится полицейская спецоперация «Сирена» — проверяются транспортные средства.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в одной из урн был обнаружен человеческий череп. Оперативно проведена экспертиза жуткой находки — она дала довольно неожиданный результат.

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