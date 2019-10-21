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В Закарпатье у студента-медика диагностировали дифтерию
В Ужгороде у одного из учащихся вуза диагностировали дифтерию. Это далеко не единственная опасная болезнь, которая угрожает Украине. О происшествии сообщает «Радіо Свобода».
Болезнь обнаружили у студента 5-го курса Ужгородского национального университета, медицинского факультета № 2, на котором учатся иностранцы. Парень обратился к врачам 11 октября, а 17 октября его заболевание было подтверждено результатами исследования в бактериологической лаборатории.
«При обследовании этого пациента было высеяна бактерия дифтерии, нетоксичный штамм. Парень жаловался на повышение температуры, боль в горле и мышечный боль. Сейчас он находится в областной инфекционной больнице, получает лечение. Мы начали обследование иммунного статуса всех студентов, обучающихся на его курсе. Осуществляем ряд противоэпидемических мероприятий», — заявила и.о. директора департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Елизавета Биров.
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Директор Областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк отметил, что состояние больного удовлетворительное, а обнаруженный штамм дифтерии не токсичен и не вызывает изменений в организме. Он также заявил о необходимости прививок от этой инфекции.
Последние случаи заболевания дифтерией в Ужгороде фиксировались еще 2010 году, а на Закарпатье — в 2011-м.
Медики осмотрели 70 студентов университета, которые могли контактировать с больным.
Ранее сообщалось, что во Львове студент заболел из-за любви к экзотической приправе.
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