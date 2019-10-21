«Золотой мяч»-2019: France Football назвал имена претендентов (фото)

Спорт

В понедельник, 21 октября, издание France Football обнародовало имена 30 претендентов на награду лучшего футболиста года в Европе «Золотой мяч», вручение которой состоится 2 декабря в парижском театре «Шатле» (одним из ведущих церемонии станет знаменитый экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба).

При этом авторитетное французское издание называло номинантов пятерками с некоторым временным промежутком.

Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»), Френки де Йонг (Нидерланды, «Барселона»), Уго Льорис (Франция, «Тоттенхэм»), Душан Тадич (Сербия, «Аякс»).

Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»), Трент Александер-Арнольд (Англия, «Ливерпуль»), Донни ван де Беек (Нидерланды, «Аякс»), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»), Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»).

Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»), Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль»), Маттейс де Лихт (Нидерланды, «Ювентус»), Карим Бензема (Франция, «Реал»), Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды, «Ливерпуль»).

Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити»), Сон Хын Мин (Южная Корея, «Тоттенхэм»), Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»), Роберто Фирмино (Бразилия, «Ливерпуль»).

Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»), Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»), Антуан Гризманн (Франция, «Барселона»)

Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Эден Азар (Бельгия, «Реал»), Маркиньос (Бразилия, «ПСЖ»), Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»), Жоау Фелиш (Португалия, «Атлетико»).

Кроме главного приза футбольной Европы, France Football 2 декабря также вручит женский «Золотой мяч», награду лучшему молодому игроку до 21 года — Kopa Trophy и впервые — Yachine Trophy (приз лучшему вратарю имени Льва Яшина).

Отрадно, что в числе 10 претендентов на награду Kopa Trophy лучшему молодому футболисту есть голкипер сборной Украины Андрей Лунин, ставший чемпионом мира U20. Компанию вратарю «Вальядолида» составили: Ли Кан Ин («Валенсия», Южная Корея), Самуэль Чуквуезе («Вильярреал», Нигерия), Мойзе Кин («Эвертон», Италия), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Англия), Жоау Фелиш («Атлетико», Португалия), Матейс де Лихт («Аякс"/"Ювентус», Нидерланды), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия), Кай Хаверц («Байер», Германия) и Маттео Гендузи («Арсенал», Франция).

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин

На трофей Льва Яшина, который вручат голкиперу номер один, претендуют: Ян Облак (Словения, «Атлетико»), Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»), Войцех Щесны (Польша, «Ювентус»), Алиссон Бекер (Бразилия, «Ливерпуль»), Уго Льорис (Франция, «Тоттенхэм»), Кепа Аррисабалага (Испания, «Челси»), Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»), Самир Ханданович (Словения, «Интер»), Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити») и Андре Онана (Камерун, «Аякс»).

В прошлом году Лука Модрич выиграл «Золотой мяч» среди мужчин, Ада Хегерберг — среди женщин, а награду лучшему молодому футболисту получил Килиан Мбаппе.

Напомним, что за годы существования «Золотого мяча» (с 1956-го) престижная награда трижды вручалась украинским футболистам: в 1975-м — Олегу Блохину, в 1986-м — Игорю Беланову и в 2004-м — Андрею Шевченко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучшим футболистом мира по версии ФИФА признан Лионель Месси.

Фото Twitter France Football

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