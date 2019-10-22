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Курс валют 22 октября: за сколько можно купить и продать доллары в банках и на черном рынке
После того, как курс доллара в Украине резко пошел в рост, активизировались операции на «черном рынке». Там курс покупки и продажи американской валюты выгоднее, чем в коммерческих банках, но и с сопутствующими данной деятельности рисками.
На 22 октября Нацбанк установил курс гривни к доллару на уровне 24,97UAH/USD. Перед выходными стало известно о повышении курса сразу на 31 копейку, а с началом новой недели курс немного скорректировался — на 6 копеек в сторону уменьшения.
В коммерческих банках американскую валюту покупают за 24,7−24,85 грн, продают за 25,0−25,2 грн. На черном рынке курс продажи выгодней для покупателя: в среднем продают доллары по курсу 24,95 UAH/USD, есть отдельные предложения по курсу 24,9 грн/доллар.
Эксперты, опрошенные «ФАКТАМИ», считают, что гривня постепенно ослабевает, несмотря на новости о перспективах новых переговоров Украины с МВФ и получения транша. В дальнейшем аналитики прогнозируют сохранение тенденции и закрепление курса украинской валюты у отметки 25,1 грн/доллар.
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