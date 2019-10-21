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Деньги

Что происходит с долларом в банках и на черном рынке: курс в начале недели

8:49 21 октября 2019 392
валюта
Инф. «ФАКТОВ»

Национальный банк Украины на понедельник, 21 октября, снова ослабил гривню по отношению к доллару. По сравнению с предыдущим банковским днем, курс доллара вырос на 30 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

НБУ установил на 21 октября официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США — 2503,5071 гривни (+30,1219);
- 100 евро — 2789,9083 гривни (+41,2353).

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 23 копейки до 25,13 гривен за доллар, курс в покупке до 25,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 29 копеек до 27,99 гривен за евро.

На черном рынке валюта торговалась так:

Курсы валют в банках:

Как сообщали «ФАКТЫ», мнения экспертов по поводу будущего курса национальной валюты расходятся. Часть аналитиков прогнозирует возвращение курса к 25−26 грн/доллар, аргументируют свои заключения снизившимися поступлениями от трудовых мигрантов и сезонной активностью импортеров. Есть предпосылки к выходу курса на отметки 27 грн/доллар на фоне традиционных осенних трендов на рынке.

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