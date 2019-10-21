- 10:00 Обчистили за две минуты: в сеть выложили видео наглой кражи в центре Киева
- 09:56 Звезду «Иронии судьбы» экстренно госпитализировали в Москве
- 09:56 Где смотреть онлайн «Шахтер» – «Динамо» (Загреб): расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 09:48 Предприятие Одесского облсовета решило вдруг сотрудничать с сепаратистами: что произошло
- 09:36 Расстреляют без вопросов: россиянка озвучила мрачный прогноз по Майдану против Путина в РФ
- 09:13 Промывать нос и чаще ходить в душ: как пережить сезон массового сжигания листьев
- 08:53 Футболист посвятил гол-красавец в матче серии А больной раком жене
- 08:49 Что происходит с долларом в банках и на черном рынке: курс в начале недели
- 08:19 Нас ждет всемирная катастрофа: Путина уличили в подготовке к развязыванию ядерной войны
- 08:06 «Шахтер» – «Динамо» (Загреб): прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов
- 08:04 Самым древним около 2500 лет: в Киеве открылась выставка старинных перстней
- 07:49 Гонтарева отреагировала на скандальную песню "Квартала", министр извинился, а сами комики молчат
Что происходит с долларом в банках и на черном рынке: курс в начале недели
Национальный банк Украины на понедельник, 21 октября, снова ослабил гривню по отношению к доллару. По сравнению с предыдущим банковским днем, курс доллара вырос на 30 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
НБУ установил на 21 октября официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США — 2503,5071 гривни (+30,1219);
- 100 евро — 2789,9083 гривни (+41,2353).
Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 23 копейки до 25,13 гривен за доллар, курс в покупке до 25,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 29 копеек до 27,99 гривен за евро.
На черном рынке валюта торговалась так:
Курсы валют в банках:
Как сообщали «ФАКТЫ», мнения экспертов по поводу будущего курса национальной валюты расходятся. Часть аналитиков прогнозирует возвращение курса к 25−26 грн/доллар, аргументируют свои заключения снизившимися поступлениями от трудовых мигрантов и сезонной активностью импортеров. Есть предпосылки к выходу курса на отметки 27 грн/доллар на фоне традиционных осенних трендов на рынке.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"