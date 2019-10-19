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- 13:53 Спасатели достали кота, который шесть дней просидел в дымоходе похоронного бюро
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Спасатели достали кота, который шесть дней просидел в дымоходе похоронного бюро (фото)
Дженни и Дэвид Уильямс, владельцы одного из похоронных бюро в британском графстве Девон, обратили внимание на какой-то шум за стеной своей конторы. Загадочное царапанье прекращалось, но потом слышалось снова. Супруги провели более тщательное расследование. И расслышали отчаянное мяуканье, после чего сообразили, что в давно не используемом дымоходе здания, где располагается их бюро, застрял кот.
Как сообщает издание Daily Mail, Уильямсы вызвали спасателей. И те сумели достать животное, которое просидело в дымоходе шесть дней. Во время спасательной операции было сделано несколько фотографий — в том числе эффектный снимок, где из темноты сверкают глаза «пленника». Зверька обнаружили с помощью специального оборудования и выманили с помощью палки в место, откуда он сумел выбраться при помощи людей.
Спасатели говорят, что всегда отвечают на подобные сигналы, так как такие случаи «трогают за душу». Кота отправили в ветеринарную лечебницу. А позже нашлись его благодарные владельцы, которые не могли понять, куда почти на неделю пропал их любимец по кличке Кот.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали подборку забавных фото домашних котов, умеющих сливаться с обстановкой.
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