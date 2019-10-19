24.85 / 25.16 27.49 / 28.01
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Спасатели достали кота, который шесть дней просидел в дымоходе похоронного бюро (фото)

13:53 19 октября 2019 191
Кот по кличке Кот
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Дженни и Дэвид Уильямс, владельцы одного из похоронных бюро в британском графстве Девон, обратили внимание на какой-то шум за стеной своей конторы. Загадочное царапанье прекращалось, но потом слышалось снова. Супруги провели более тщательное расследование. И расслышали отчаянное мяуканье, после чего сообразили, что в давно не используемом дымоходе здания, где располагается их бюро, застрял кот.

Как сообщает издание Daily Mail, Уильямсы вызвали спасателей. И те сумели достать животное, которое просидело в дымоходе шесть дней. Во время спасательной операции было сделано несколько фотографий — в том числе эффектный снимок, где из темноты сверкают глаза «пленника». Зверька обнаружили с помощью специального оборудования и выманили с помощью палки в место, откуда он сумел выбраться при помощи людей.

Спасатели говорят, что всегда отвечают на подобные сигналы, так как такие случаи «трогают за душу». Кота отправили в ветеринарную лечебницу. А позже нашлись его благодарные владельцы, которые не могли понять, куда почти на неделю пропал их любимец по кличке Кот.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали подборку забавных фото домашних котов, умеющих сливаться с обстановкой.

Читайте также: «Мини-пиг», которого семья купила в качестве домашнего любимца, неожиданно вырос в 180-килограммовую свинью.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Регина Тодоренко

Регина возвращается: жену Влада Топалова уговорили вести шоу «Орел и Решка» с «таинственным незнакомцем»

школьница выпала из автобуса в Тернопольской области

На Тернопольщине погибла школьница, выпавшая на ходу из автобуса (фото)

Кейт Миддлтон и принц Уильям

После драматический ночи Кейт Миддлтон и принц Уильям сократили программу своего пакистанского турне (фото)

Пушилин

Кремль выдвинул Пушилину последнее китайское предупреждение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер