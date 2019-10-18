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Мир

Мастера маскировки: подборка фото домашних котов, умеющих сливаться с обстановкой

13:44 18 октября 2019 632
Кот среди статуэток
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Дикие представители семейства кошачьих давно известны своими навыками в маскировке. Однако и их домашние собраться также умеют сливаться с окружающей обстановкой. Английская газета The Sun опубликовала подборку доказывающих это забавных фотографий. На них коты и кошки прикидываются мячами и рисунком на ковриках, «растворяются» на фоне собак и игрушек, а также и притворяются шапками.


Ранее «ФАКТЫ» писали, что эффектная неожиданная встреча сурка с лисой победила в конкурсе лучших фото дикой природы.

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