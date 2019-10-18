- 15:07 Пустота и уныние: в сети показали свежие фото Донецка
- 15:03 Фонд Янковского и «Гражданский проектор» наградили лучшие украинские короткометражки
- 14:58 Коммунальщики разбирают незаконную постройку на Майдане: владелец грозит расправой
- 14:56 Появилось видео с задержанным в Киеве маньяком
- 14:55 Зибров объяснил, зачем отправляет фото голых женщин Лесе Никитюк
- 14:51 Наталья Могилевская собралась замуж
- 14:37 Денег нет: в проект госбюджета не заложили средства на повышение зарплат учителям
- 14:36 СБУ разоблачила схему: поставки военной продукции с Донбасса в Россию курировались из Харькова
- 14:13 Люблю и любима: Светлана Лобода заинтриговала признанием в свой день рождения
- 14:01 Украинцев предупредили о сильных туманах: каким регионам не повезет с погодой
- 13:58 Эксперт назвал импорт электроэнергии из России и Беларуси шагом в сторону от интеграции с ЕС
- 13:57 Апелляционный суд оставил Пашинского под арестом
Мастера маскировки: подборка фото домашних котов, умеющих сливаться с обстановкой
Дикие представители семейства кошачьих давно известны своими навыками в маскировке. Однако и их домашние собраться также умеют сливаться с окружающей обстановкой. Английская газета The Sun опубликовала подборку доказывающих это забавных фотографий. На них коты и кошки прикидываются мячами и рисунком на ковриках, «растворяются» на фоне собак и игрушек, а также и притворяются шапками.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что эффектная неожиданная встреча сурка с лисой победила в конкурсе лучших фото дикой природы.
Читайте также: Кошка тайно пробралась в чемодан хозяев, и у тех возникли проблемы в аэропорту.
Читайте также: «Мини-пиг», которого семья купила в качестве домашнего любимца, неожиданно вырос в 180-килограммовую свинью.
Читайте также: Кот насмешил сеть необычным способом пить воду и «доказал», что кошки — это жидкость.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!