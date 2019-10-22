Ничего общего со здоровым чувством юмора: Супрун жестко раскритиковала «Квартал 95»

Украина

Уляна Супрун, бывшая руководитель Минздрава, не осталась в стороне от скандала с «Кварталом 95». По мнению Супрун, творчество «кварталовцев» далеко от здорового юмора. Лучшее, что могут сделать украинцы, возмущенные подобным «творчеством», это не посещать концерты «Квартала» и не поддерживать «юмористов» финансово.

По мнению Супрун, номера «Квартала 95» — это не сатира, а показательное унижение определенных персон, разрушение репутации, информационное уничтожение. «Контент, который они генерируют, далек от юмора, сарказма или остроумия. Очень часто их номера похожи на низкосортные пародии заказного характера, которые не имеют ничего общего со свободой слова и „здоровым“ чувством юмора», — считает Супрун.

Реакцию «Квартала» на возмущенных граждан Супрун также считает очень показательной: «Квартал» заявляет, что будет шутить, о чем захочет, потому что это их оружие. Но они забыли упомянуть, что это оружие может быть направлено только против украинского народа. Поскольку в случае, когда оно касалось чеченца Кадырова, извинения нашлись очень быстро".

Супрун считает правильным игнорировать «творчество» «Квартала», а также хора им. Веревки, участвовавшего в записи скандального номера. «В Украине достаточно качественного контента в сфере развлечений, особенно в музыке. Лучшим осуждением подобного поведения будет поддержка кошельком артистов, которые способны оставаться людьми и не терять достоинство», — подытожила она.

Напомним, «Квартал 95» записал песенный номер вместе с национальным хором имени Веревки, где смеялись над поджогом дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Подобное творчество было жестко раскритиковано. Гонтарева заявила о травле. Министр культуры принес извинения. Министр экономики намекнул, что подобные кампании — плохой сигнал для инвестирующих в Украину. «Кварталовцы», в свою очередь, заявили, что будут и дальше шутить в том же духе. Бизнесмен Игорь Коломойский поддержал позицию, что «Квартал» имеет полное право на такие номера.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter