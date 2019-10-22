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Происшествия

В Закарпатье мужчину, которому стало плохо в лесу, спасла его собачка (фото)

10:13 22 октября 2019 187
Спасатели несут человека на носилках
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Этот необычный и счастливо закончившийся случай произошел в Закарпатье. Подробности рассказали «ФАКТАМ» в региональном ГУ ГСЧС, сотрудник которого, услышав лай собаки, нашел в лесу ее хозяина. Мужчина был без сознания.

— У главного специалиста Свалявского отдела ГС ЧС Антона Тарасова был выходной, и он вместе с дочерью и сыном отправился за грибами в лес близ села Дусино, — сообщили в ГУ ГСЧС Закаратской области. — В лесу они услышали пронзительный лай и странные звуки, которые долетали откуда-то рядом. Антон подошел поближе и увидел лежавшего на земле без сознания мужчину. Вокруг него бегал и завывал песик. Спасатель тут же вызвал «скорую» и своих коллег с 9-й государственной пожарно-спасательной станции города Свалява, а до их приезда стал оказывать первую помощь мужчине, сумев привести его в чувство.

Прибывшие спасатели вместе с Антоном Тарасовым донесли пострадавшего на носилках до ближайшей дороги и передали его врачам, а те доставили мужчину в Свалявскую центральную районную больницу.

Сейчас его состояние стабильное. Все это время рядом со своим хозяином находится его собачка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Закарпатской области спасатели оказали профессиональную помощь туристу из Израиля. Он приехал в Закарпатье к друзьям и вместе с ними отправился за грибами в лес около села Ореховица Ужгородского района, где попал в беду.

А в Мариуполе (Донецкая область) полицейские спасли мужчину от самоубийства. Он хотел спрыгнуть с пятого этажа.

Между тем недавно в интернет выложили трогательное видео, на котором собака помогает спасателям откапывать из-под завалов своих щенков.

Фото ГУ ГСЧС Закарпатской области

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