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Происшествия

Гибель Тараса Кутового: в полиции раскрыли новые детали (фото)

11:16 22 октября 2019 190
вертолет
Инф. «ФАКТОВ»

Причины авиакатастрофы в Полтавской области, в которой погиб экс-министр Тарас Кутовой, должна назвать специальная комиссия. Место падения вертолета Кутового ограждено и охраняется полицией. На месте ждут специалистов из Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

вертолет

Вертолет упал в селе Тарасенково Оржицкого района на приусадебный участок рядом с жилыми домами. Никто из жителей села не пострадал. Тело погибшего пилота направлено в Лубны. Бюро судебно-медицинской экспертизы должно назвать причины смерти.

вертолет

По последним данным, в вертолете Кутовой находился один. Лицензию на управление вертолетом экс-министр получил в июне 2019 года, и полет 21 октября был не первым.

Как сообщают «Українські новини», жители села Тарасенково говорят, что вертолет летел очень низко, после чего рухнул на землю. Началось расследование о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта (ч.3 ст. 276 Уголовного кодекса).

Тарас Кутовой погиб в возрасте 43 лет. Известный политик и бизнесмен, бывший депутат, экс-министр аграрной политики выполнял перелет из Киева в Полтавскую область.

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