Шоу-бизнес

Юзик из «Квартала», Скичко, Тищенко и другие: кто из звезд шоу-бизнеса проходит в Раду (фото)

По результатам выборов 22 июля в новом парламенте появится много представителей украинского шоу-бизнеса. Это известные артисты, юмористы, телеведущие и спортсмены.

Партия музыканта, лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос» преодолевает 5% барьер и проходит в парламент с предварительным результатом 6,3%, заняв пятое место в гонке.

Вакарчук говорит, что закон не запрещает ему заниматься творчеством, и он не намерен прекращать выходить на сцену с группой. Вакарчук добавил, что «Бог запрещает мне мне ею (музыкой) не заниматься».

Телеведущий Александр Скичко, который стал лидером по 197 мажоритарному округу в Черкасской области от партии президента «Слуга народа», также займет место в парламенте.

«Я иду в политику, потому что мне надоело. Мне надоело слушать пустые обещания каждые 5 лет, надоело ездить по разбитым дорогам, а основное — мне надоело слышать, как мои друзья хотят уехать в другую страну, как они обсуждают, в какую страну лучше поехать зарабатывать, потому что в Украине жить невозможно», — заявил Скичко. Как он будет совмещать работу на телевидении и в Верховной Раде, пока не уточнил.

Известный украинский телеведущий и ресторатор Николай Тищенко баллотировался в депутаты от партии «Слуга народа» по мажоритарному округу Святошинского района Киева. За день до выборов он агитировал избирателей с воздушного шара, который установили в спальном районе прямо на зеленой зоне перед парком.

Также от «Слуги народа» проходит в парламент шоумен, участник «Вечернего квартала» Юрий Корявченков, известный как Юзик. Он баллотировался в Кривом Роге, где был представителем команды Зеленского во время президентских выборов. Еще один юморист от «Слуги народа» — 29-летний украинский комик, руководитель «Мамахохотала» Роман Грищук. Он прошел по 222 мажоритарному округу.

В команде этой партии будет и известный спортсмен — 10-й номер в списке Жан Беленюк. Он обещает заниматься вопросами развития спорта в Украине.

А вот известный юморист Сергей Сивохо не набрал необходимое количество голосов. В Константиновке Донецкой области он занял лишь третье место. Не хватило голосов и певице Насте Приходько. Сергей Притула, по всей видимости, также останется без мандата. Он шел на выборы под 30 номером в партии «Голос».

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