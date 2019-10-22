24.72 / 25.00 27.43 / 27.88
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Леди Гага показала себя голой в ванне — со льдом и без (фото, видео)

12:27 22 октября 2019 242
Леди Гага
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская певица Леди Гага опубликовала у себя в Instagram фото и видео того, как она приходит в себя после выматывающих выступлений. После концертов 33-летняя звезда, в стиле спортсменов, в течение 5−10 минут принимает ванну со льдом, чтобы побыстрее восстановить форму. Затем еще 20 минут проводит в ванне, наполненной горячей водой. А потом еще двадцать минут лежит в специальном компрессионном костюме — также заполненным льдом.

Во время своих шоу со сложной хореографией Леди Гага выкладывается по полной. Поэтому после выступлений она часто страдает от сильной боли. Ведь певица страдает редким заболеванием соединительных тканей — фибромиалгией. Ванны со льдом помогают унять боль в мышцах и снять воспаление.

Между тем сообщается, что певица рассталась со своим очередным бойфрендом — 37-летним звукорежиссером Дэном Хортоном, с которым ее ранее засняли целующейся почти три месяца назад.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Леди Гага упала во время концерта вместе с фанатом со сцены, после чего ей сделали рентген всего тела. Однако, несмотря на боль, певица профессионально довела выступление до конца.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Бобиренко Виктор

Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт, — политолог

Гороскоп

Кому не повезет: гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака

Кадр из видео с привидением

Девушка отправила парню видео-селфи и перепугала его маячившим на заднем плане привидением (фото, видео)

Донецк

Деньги ушли на фейерверки: в сети рассказали, чем кормят в детсадах в Донецке (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер