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Леди Гага показала себя голой в ванне — со льдом и без (фото, видео)
Американская певица Леди Гага опубликовала у себя в Instagram фото и видео того, как она приходит в себя после выматывающих выступлений. После концертов 33-летняя звезда, в стиле спортсменов, в течение 5−10 минут принимает ванну со льдом, чтобы побыстрее восстановить форму. Затем еще 20 минут проводит в ванне, наполненной горячей водой. А потом еще двадцать минут лежит в специальном компрессионном костюме — также заполненным льдом.
Во время своих шоу со сложной хореографией Леди Гага выкладывается по полной. Поэтому после выступлений она часто страдает от сильной боли. Ведь певица страдает редким заболеванием соединительных тканей — фибромиалгией. Ванны со льдом помогают унять боль в мышцах и снять воспаление.
Между тем сообщается, что певица рассталась со своим очередным бойфрендом — 37-летним звукорежиссером Дэном Хортоном, с которым ее ранее засняли целующейся почти три месяца назад.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Леди Гага упала во время концерта вместе с фанатом со сцены, после чего ей сделали рентген всего тела. Однако, несмотря на боль, певица профессионально довела выступление до конца.
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