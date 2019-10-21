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Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес привела в восторг фанатов «потным» селфи и «голым» снимком в цепях (фото)

16:55 21 октября 2019 276
Дженнифер Лопес
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Дженнифер Лопес привела в восторг своих фанатов, опубликовав у себя в Instagram селфи, которое сделала в тренажерном зале после интенсивной тренировки. По телу звезды, позирующей в леггинсах и укороченном топе и демонстрирующей накачанный пресс, струится пот. «Само совершенство!», «Хотела бы я так выглядеть в 50», «Она вообще когда-нибудь стареет?» , — рассыпались в комплиментах поклонники 50-летней актрисы и певицы.

Лопес, которую не раз признавали самой сексуальной женщиной планеты, также обнародовала провокационное фото, на котором она предстает практически полностью обнаженной — лишь обмотанной цепочками. Этот откровенный снимок рекламирует новый сингл звезды Baila Conmigo («Танцуй со мной»).

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Дженнифер Лопес появилась на улице Нью-Йорка в роскошном свадебном платье.

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