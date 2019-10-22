- 15:00 Мы сражались на смерть: неожиданное признание партнера Люды Барбир по «Танцях з зірками»
- 14:52 Фура раздавила легковушку вместе с водителем: под Львовом произошла жуткая авария
- 14:43 День рекламиста 2019: забавные поздравления и открытки
- 14:39 Названы города в Украине с наиболее загрязненным воздухом
- 14:31 Участник протестов против Путина попросил убежища в Украине
- 14:24 Сестра Ким Кардашьян поздравила ее с 39-летием видео, на котором пьяную Ким тошнит над унитазом
- 14:22 Названы дата и время прощания с погибшим в авиакатастрофе Кутовым
- 14:05 У Зеленского хотят проверить "слуг народа" на детекторе лжи: что произошло
- 13:59 Украинцы с долгами за коммуналку могут объявить себя банкротами: что нужно знать о новом законе
- 13:57 На Луганщине вандалы осквернили памятник погибшим бойцам батальона «Айдар»
- 13:57 «Шахтер» – «Динамо» (Загреб): онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 13:54 В Украине изменилась процедура выдачи водительских прав
Настоящее чудо: в Крыму девушка упала с огромной скалы и осталась жива (фото)
В Крымских горах туристка сорвалась с 40-метровой скалы, но чудом осталась жива. Случилось это в окрестностях Ялты на плоскогорье Тырке-яйлы.
Жительница Симферополя специально приехала в Ялту, чтобы подняться на Стол-гору. В процессе восхождения неопытная альпинистка сорвалась с обрыва. 26-летнюю туристку спасло лишь то, что упала она в густые кустарники у подножия горы. Буйная растительность смягчила удар.
На то, чтобы добраться до пострадавшей, потребовалось около пяти часов. Девушка упала в практически непроходимой местности. Сейчас туристка проходит курс лечения в больнице Симферополя. Девушку прооперировали и в состоянии средней тяжести перевели в травматологию.
Напомним, случаи чудесного нынешней зимой наблюдали в Карпатах. Так, 34-летний киевский лыжник четверо суток блуждал на горе Гемба без еды, но выжил и смог выйти на связь со спасателями. А в прошлом году в Карпатах на курорте Драгобрат потерялись лыжники Евгений Кныш и Людмила Быкова, но сумели вовремя сориентироваться и добраться до горной хижины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.