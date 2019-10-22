Происшествия

Настоящее чудо: в Крыму девушка упала с огромной скалы и осталась жива (фото)

В Крымских горах туристка сорвалась с 40-метровой скалы, но чудом осталась жива. Случилось это в окрестностях Ялты на плоскогорье Тырке-яйлы.

Жительница Симферополя специально приехала в Ялту, чтобы подняться на Стол-гору. В процессе восхождения неопытная альпинистка сорвалась с обрыва. 26-летнюю туристку спасло лишь то, что упала она в густые кустарники у подножия горы. Буйная растительность смягчила удар.

На то, чтобы добраться до пострадавшей, потребовалось около пяти часов. Девушка упала в практически непроходимой местности. Сейчас туристка проходит курс лечения в больнице Симферополя. Девушку прооперировали и в состоянии средней тяжести перевели в травматологию.

Напомним, случаи чудесного нынешней зимой наблюдали в Карпатах. Так, 34-летний киевский лыжник четверо суток блуждал на горе Гемба без еды, но выжил и смог выйти на связь со спасателями. А в прошлом году в Карпатах на курорте Драгобрат потерялись лыжники Евгений Кныш и Людмила Быкова, но сумели вовремя сориентироваться и добраться до горной хижины.

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