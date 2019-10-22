Украина

В октябре в Украине изменилась процедура выдачи водительских прав, а также упростилась регистрация автошкол. Поправки в законы были приняты еще весной, но вступили в силу только с 19 октября.

Самым важным новшеством является сокращение действия свидетельства об окончании автошколы. Вместо 10 лет документ будет действительным лишь два года. Свидетельство об окончании автошколы в бумажном виде не выдается: все данные вносятся в единый электронный государственный реестр МВД.

Кроме того, новые правила должны помочь избежать ситуаций, когда данные об обучении в автошколе вносятся задним числом. Преподавателям и инструкторам предписано вести специальный электронный журнал, заносить туда информацию о проведенных занятиях и об автомобиле, на котором будет сдаваться практический экзамен.

Сделан первый шаг к тому, чтобы получать права без обучения в автошколе. Закреплено, что выпускники профтехучилищ по водительской специальности могут сдавать практический экзамен без дополнительного обучения.

Несколько поправок касаются регистрации новых автошкол. Получать аккредитацию теперь можно не только в Главном сервисном центре МВД, но и в региональных представительствах. Туда подаются на утверждение рабочие программы, планы, материалы на аккредитацию.

Напомним, ранее было объявлено о переходе к цифровым водительским удостоверениям. Запланирован эксперимент, когда вместо пластиковых прав можно будет предъявлять соответствующее приложение в смартфоне.

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