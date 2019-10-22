Шоу-бизнес

Американская светская львица, модель и бизнес-леди Ким Кардашьян отпраздновала 21 октября свое 39-летие. Весьма оригинальным образом ее поздравила одна из младших сестер. 35-летняя Хлое Кардашьян опубликовала у себя в Instagram архивное видео. На нем Хлое и Кортни Кардашьян тащат упавшую пьяную Ким по полу туалета к унитазу, над которым ее тошнит. Сестры убирают ее волосы, чтобы они не запачкались рвотой. А Кортни говорит, что должна уйти отсюда, или ей тоже станет плохо.

В каком именно году было снято видео, которому вряд ли обрадовалась именинница, не уточняется. Судя по всему — около десяти лет назад.

Видео, ставящее Ким в неловкое положение, Хлое сопроводила трогательным поздравлением. «Я молюсь, чтобы в твой день рождения и каждый день твоей жизни, всегда ты чувствовала себя любимой, уважаемой и оцениваемой по достоинству. Мы так тебя любим! Я так горжусь тем, кем ты была, есть и будешь», — написала сестра.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ким Кардашьян и ее старшая сестра Кортни крестились в армянской церкви и получили новые имена.

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