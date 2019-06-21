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В пряжках и подтяжках: Ким Кардашьян в смелом образе предстала на обложке японского Vogue (фото)

9:56 21 июня 2019 96
Ким Кардашьян
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская светская львица Ким Кардашьян сделала фотосессию для журнала Vogue Japan. Для японского издания 38-летняя мать четверых детей и самая популярная из сестер Кардашьян-Дженнер позировала в весьма откровенном и мало что скрывающем платье с пряжками и чем-то, напоминающим подтяжки для брюк, использованные не по назначению.

Представлены были сразу три варианта обложки. На втором Ким изображена в некоем авангардном головном уборе, а на третьем — буквально утопает в розовом шелке.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Ким Кардашьян дала интервью американскому изданию US Vogue, а обложку его выпуска украсила ее фотография.

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