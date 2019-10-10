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Ким Кардашьян и ее сестра Кортни крестились в армянской церкви и получили новые имена (фото)

11:11 10 октября 2019 151
Ким Кардашьян
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Ранее сообщалось, что прибывшая в Ереван американская светская львица, телезвезда и модель Ким Кардашьян, отдавая дань своему армянскому происхождению, крестила трех своих младших детей в духовном центре Армянской апостольской церкви — Первопрестольном Святом Эчмиадзине. Теперь стало известно, что там же приняла обряд крещения и сама Ким, а также ее старшая сестра Кортни Кардашьян. Об этом сообщает Sputnik Армения.
При крещении Ким получила армянское имя Эгине, а ее сестра — Гаяне.

Крестным отцом Ким, Кортни и их детей стал 27-летний диакон Наири Срапионян.

Ким и Кортни Кардашьян, прибывшие в столицу Армении на 23-й Всемирный конгресс информационных технологий, встретились также с президентом страны Арменом Саркисяном. На встречу обе пришли в черных брючных костюмах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер рассталась со своим бойфрендом — отцом ее полуторагодовалой дочери.

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