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«Ювентус» – «Локомотив»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов

19:24 22 октября 2019 68
«Ювентус» – «Локомотив»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 22 октября, в Турине на «Ювентус Стэдиум» пройдет матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между итальянским «Ювентусом» и московским «Локомотивом».

Подопечные Маурицио Сарри возглавляют турнирную таблицу — в первом туре туринцы сыграли на выезде вничью с «Атлетико» (2:2), а затем на домашней арене разгромили немецкий «Байер» (3:0). Имея четыре очка, «Ювентус» опережает «Атлетико» по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Примечательно, что лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов португалец Криштиану Роналду (128 мячей в самом престижном клубном турнире Европы!) пока что отметился в двух стартовых играх всего одним результативным ударом.

Что касается «Локомотива», то команда бывшего тренера киевского «Динамо» Юрия Семина (на фото) неожиданно в стартовом туре обыграла на выезде «Байер» (2:1), после чего дома уступили «Атлетико» (0:2).

В режиме онлайн видео всех голов матча, который начнется в 22:00, вы сможете смотреть на сайте «ФАКТОВ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ювентус» после победы над «Интером» возглавил турнирную таблицу серии А.

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