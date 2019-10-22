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Достижение украинского спортсмена попало в Книгу рекордов Гиннесса (фото)
Из Великобритании прислали диплом о внесении достижения украинского гимнаста Виктора Набока в Книгу рекордов Гиннесса. Мировой рекорд Виктор установил в августе 2019 года, накануне Дня независимости Украины. В присутствии экспертов Национального реестра рекордов Украины 27-летний гимнаст, стоя на руках, за одну минуту отжался от пола 55 раз.
Видео этого достижения было отправлено в Лондон в офис Книги рекордов Гиннесса. И вот теперь пришел ответ: спортсмен исполнил упражнение по всем правилами, его результат зафиксирован.
— Предыдущий рекорд, зафиксированный в Книге Гиннесса, — 45 отжиманий от пола без опоры на ноги, — говорит Виктор Набок. — Я планировал выполнить это упражнение 50 раз, а вышло даже больше!
Недюжинная сила у меня от отца. В прежние годы папа неоднократно демонстрировал «маман жим» — поднимал маму на вытянутых руках раз по 10.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Книгу рекордов Гиннесса попал силач из Львова Олег Скавыш по прозвищу Тягнизуб. Он стал 50-м украинцем во Всемирном реестре рекордов Гиннесса. Олег зубами протащил на 16,3 метра 614-тонный теплоход.
Врач-педиатр Олег Скавыш ранее перетягивал трамваи, автобусы, железнодорожные вагоны, а также плавучий кран и еще один теплоход.
Фото со страницы Виктора Набока в Facebook
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