Пострадают все: в Украине предрекли серьезный конфликт Зеленского с Коломойским

Политика

Надежды украинских олигархов Виктора Пинчука и Игоря Коломойского на то, что их своеобразный триумвират с президентом Зеленским будет стабильным, а олигархи будут вечно лояльными к президенту, скорее всего, не оправдаются. О причинах в интервью «ФАКТАМ» рассказал социолог Виктор Бобыренко.

Он отметил, что и Коломойский, и Пинчук думают, что президент будет управляемым, тогда как Зеленский уже понял, что он сам по себе бренд. У олигархов пока остается важный рычаг влияния — телекоммуникации, однако конфликт в этом властном «триумвирате» уже запущен.

И хотя всех трех объединяют корпоративные связи и давняя личная дружба (как в случае Зеленского с Коломойским. Ред.) социолог уверен в том, что их отношения уже вошли в клинч, и насколько далеко они в этом конфликте зайдут, пока неизвестно.

«Но они все могут пострадать от взаимного противоборства», — констатировал социолог.

Другие заявления социолога читайте в интервью «Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт».

Напомним, политолог, предсказавший президентство Зеленского, рассказал, кто на самом деле «рулит» Украиной.

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