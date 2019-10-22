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Украина

В Японии взошел на престол новый император Нарухито: на церемонии побывал Зеленский (видео)

10:08 22 октября 2019 254
Интронизация Императора Японии Нарухито
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой во время рабочего визита в Японию присутствовали на церемонии интронизации Императора Нарухито.

В Токио прибыли делегации почти из 200 стран. «Для меня большая честь принять участие в интронизации Императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать и глубокое уважение к традициям, и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека», — цитирует пресс-служба Офиса президента Владимира Зеленского.

Предыдущая церемония восхождения на престол японского императора состоялась 30 лет назад.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский побывал с визитом в Латвии, где поблагодарил руководство государства за солидарность и практическую помощь нашей стране в борьбе с российской агрессией

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