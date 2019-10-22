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Шоу-бизнес

Лесю Никитюк «заломали» на красной дорожке (фото)

16:26 22 октября 2019 100
Леся Никитюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярную украинскую телеведущую Лесю Никитюк, которая недавно отпраздновала день рождения, «заломал» полицейский на красной дорожке допремьерного показа «LeМаршрутка».

Об этом сама Леся сообщила в соцсетях и добавила фото. «4 года это было мечтой. 500 часов съемок …10 тысяч километров, 8 областей и минус 5 кг на моей ж… Что б потом какой-то полицейский тебя заломал на красной дорожке», — возмутилась Леся.

Никитюк

Но возмущение было шуткой, как и «задержание», а сам полицейский — коллегой.

И пока Лесю поздравляют друзья с завершением проекта «LeМаршрутка», отметим, что на допремьерный показ пришло много коллег Никитюк. Также приехали ее родители и привезли несколько литров самогона, которым Леся угощала гостей.

Никитюк

А мама Леси фотографировалась с Павлом Зибровым. Интересно, спросила ли она у артиста, зачем он отправляет ее ребенку фото голых женщин?

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