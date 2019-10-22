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Лесю Никитюк «заломали» на красной дорожке (фото)
Популярную украинскую телеведущую Лесю Никитюк, которая недавно отпраздновала день рождения, «заломал» полицейский на красной дорожке допремьерного показа «LeМаршрутка».
Об этом сама Леся сообщила в соцсетях и добавила фото. «4 года это было мечтой. 500 часов съемок …10 тысяч километров, 8 областей и минус 5 кг на моей ж… Что б потом какой-то полицейский тебя заломал на красной дорожке», — возмутилась Леся.
Но возмущение было шуткой, как и «задержание», а сам полицейский — коллегой.
И пока Лесю поздравляют друзья с завершением проекта «LeМаршрутка», отметим, что на допремьерный показ пришло много коллег Никитюк. Также приехали ее родители и привезли несколько литров самогона, которым Леся угощала гостей.
А мама Леси фотографировалась с Павлом Зибровым. Интересно, спросила ли она у артиста, зачем он отправляет ее ребенку фото голых женщин?
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