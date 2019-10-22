Российскую певицу жестоко избили в салоне красоты (фото, видео)

Шоу-бизнес

Российская певица и композитор Valentina (Валентина Сидорова) была жестоко избита в московской косметологической клинике.

Об этом сообщила сама девушка в своем Instagram, добавив окровавленные фото и видео.

По словам певицы, ей грубо ответили на вопрос об используемом препарате.

Косметолог Олеся Соколан начала выгонять любопытную клиентку, а когда увидела, что та снимает все на смартфон, вырвала аппарат и начала избивать Валентину.

«Я приподнялась и потянулась за телефоном, мне не удалось его забрать, так как врач начала наносить сильные и резкие удары мне по голове и по лицу- носу, глазу, лбу. У меня началось головокружение. Соколан О.В. попыталась разбить телефон об пол. Затем вбежали администраторы: одна держала меня, а вторая пыталась оттащить „врача Соколан О.В.“, но она продолжала бить меня по голове, затылку», — пишет Валентина.

Девушку после посещения салона красоты госпитализировали, она написала заявление в полицию и пост в соцсети.

Напомним, что ранее еще одну российскую певицу избили на корпоративе.

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