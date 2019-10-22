- 18:11 На строительстве газопровода Путина Nord Stream 2 нашли рабов
- 17:41 Совладельца Kyiv Food Market, где Зеленский проводил пресс-марафон, отправили под домашний арест
- 17:37 Где в Киеве уже можно сделать прививку от гриппа: адреса медучреждений
- 17:33 Интронизация императора Японии: полное видео церемонии
- 17:26 Из-за ботулизма из киевских супермаркетов изъяли партию рыбных консервов
- 17:25 В Украине начался отопительный сезон: данные по всем областям
- 17:18 Российскую певицу жестоко избили в салоне красоты
- 17:12 В Европейском Энергосообществе призывают отозвать из Рады законопроект Геруса
- 17:09 В Киеве пьяный автомойщик угнал авто
- 17:06 Где смотреть онлайн «Шахтер» – «Динамо» (Загреб): расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 16:56 В центре Одессы грузовик в густом тумане врезался в трамвай
- 16:50 СМИ рассказали, как реприватизация может отпугнуть иностранных инвесторов
Российскую певицу жестоко избили в салоне красоты (фото, видео)
Российская певица и композитор Valentina (Валентина Сидорова) была жестоко избита в московской косметологической клинике.
Об этом сообщила сама девушка в своем Instagram, добавив окровавленные фото и видео.
По словам певицы, ей грубо ответили на вопрос об используемом препарате.
Косметолог Олеся Соколан начала выгонять любопытную клиентку, а когда увидела, что та снимает все на смартфон, вырвала аппарат и начала избивать Валентину.
«Я приподнялась и потянулась за телефоном, мне не удалось его забрать, так как врач начала наносить сильные и резкие удары мне по голове и по лицу- носу, глазу, лбу. У меня началось головокружение. Соколан О.В. попыталась разбить телефон об пол. Затем вбежали администраторы: одна держала меня, а вторая пыталась оттащить „врача Соколан О.В.“, но она продолжала бить меня по голове, затылку», — пишет Валентина.
Девушку после посещения салона красоты госпитализировали, она написала заявление в полицию и пост в соцсети.
Напомним, что ранее еще одну российскую певицу избили на корпоративе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В хосписе выполнили последнюю просьбу ветерана, желавшего попрощаться со своей собакой: трогательные фото
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.