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Кремль хочет признать украинцев носителями русского языка: что это означает
Правительство России внесло в Государственную думу законопроект о признании уроженцев Украины и Беларуси носителями русского языка. Об этом сообщает «Сегодня».
Предлагается внести изменения в закон о гражданстве. Законопроект предусматривает, что граждане Украины и Беларуси, которые свободно владеют русским языком, могут быть признаны носителями русского языка без прохождения собеседования. Это упрощает получение гражданства РФ.
Сейчас в российском законодательстве действует ограничение, что иностранцы могут быть признаны носителями русского языка, если они сами, либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ, на территории, относившейся к Российской империи или СССР.
Статус носителя русского языка необходим для получения вида на жительство в России, а также для упрощенного порядка получения гражданства РФ — в этом случае претендентам не нужно проживать в стране на протяжении пяти лет для получения паспорта.
Ранее сообщалось, что в РФ изменили правила предоставления вида на жительство для граждан Украины.
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