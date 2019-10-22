Происшествия

Маршрутчик под кайфом развозил пассажиров в Виннице: в сеть попало его фото

В Виннице патрульные остановили маршрутку, заподозрив ее 56-летнего водителя в нарушении правил перевозки пассажиров — транспортное средство было переполнено. Однако при освидетельствовании мужчины выяснилось, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Напомним, ранее в Запорожье водитель маршрутки устроил смертельное ДТП и сбежал с места аварии.

Как сообщил в своем Facebook начальник Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, патрульные составили на водителя протоколы, которые передадут в суд.

Кроме того, наказание ждет и компанию-перевозчика, которая не проверяет состояние водителей перед выходом в рейс.

Употребление водителем наркопрепаратов подтверждено

Маршрутка

Напомним, в Житомирской области сообщили о подозрении 41-летнему водителю, который в состоянии алкогольного опьянения 19 октября в Новоград-Волынском на своем Volkswagen Caddy вылетел за пределы проезжей части и врезался в стоящих пешеходов.

Эксклюзивный материал об этом страшном ДТП «Мужа отбросило метров на 30″: подробности резонансной аварии на Житомирщине» читайте на сайте «ФАКТОВ».



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