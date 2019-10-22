- 19:58 Новый арендатор кинотеатра «Киев» сохранит все фестивали, которые в нем проводились, — СМИ
- 19:57 Стало известно о масштабном сбое в работе Twitter
- 19:43 «Галатасарай» – «Реал»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов
- 19:42 «Шахтер» – «Динамо» (Загреб) — 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 19:40 Мать пришла в ужас, увидев в кроватке сына привидение младенца: правда выяснилась утром
- 19:40 Где смотреть онлайн «Шахтер» – «Динамо» (Загреб): расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 19:37 В Харькове загорелся отель: подробности и фото масштабного пожара
- 19:32 Стирать одежду рекомендуется при 60 градусах и выше
- 19:30 Маршрутчик под кайфом развозил пассажиров в Виннице: в сеть попало его фото
- 19:24 «Ювентус» – «Локомотив»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов
- 19:18 Порт "Южный" снова закупит оборудование у фирмы, связанной с экс-чиновником МВД, — СМИ
- 19:18 «Семейка Аддамс» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
Маршрутчик под кайфом развозил пассажиров в Виннице: в сеть попало его фото
В Виннице патрульные остановили маршрутку, заподозрив ее 56-летнего водителя в нарушении правил перевозки пассажиров — транспортное средство было переполнено. Однако при освидетельствовании мужчины выяснилось, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Напомним, ранее в Запорожье водитель маршрутки устроил смертельное ДТП и сбежал с места аварии.
Как сообщил в своем Facebook начальник Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, патрульные составили на водителя протоколы, которые передадут в суд.
Кроме того, наказание ждет и компанию-перевозчика, которая не проверяет состояние водителей перед выходом в рейс.
Употребление водителем наркопрепаратов подтверждено
Маршрутка
Напомним, в Житомирской области сообщили о подозрении 41-летнему водителю, который в состоянии алкогольного опьянения 19 октября в Новоград-Волынском на своем Volkswagen Caddy вылетел за пределы проезжей части и врезался в стоящих пешеходов.
Эксклюзивный материал об этом страшном ДТП «Мужа отбросило метров на 30″: подробности резонансной аварии на Житомирщине» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В хосписе выполнили последнюю просьбу ветерана, желавшего попрощаться со своей собакой: трогательные фото
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.