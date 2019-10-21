Происшествия

Любитель ездить пьяным: полиция рассказала о водителе, влетевшем на авто в толпу людей на Житомирщине

В Житомирской области сообщили о подозрении 41-летнему водителю, который 19 октября в Новоград-Волынском на своем Volkswagen Caddy вылетел за пределы проезжей части и врезался в стоящих пешеходов.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия местный житель с серьезными травмами попал в реанимационное отделение.

Как сообщают в ГУ НП в Житомирской области, по факту данного ДТП было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Также сообщается, что водитель-нарушитель только в этом году четырежды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе дважды за вождение в нетрезвом виде.

«Следует отметить, что по первому задокументированному полицией случаю вождения в состоянии алкогольного опьянения (27.07.2019 года) суд принял решение о применений к нему устного замечания. Административные материалы по второму задокументированному факту (15.08.2019 года) до сих пор находятся на рассмотрении в суде», — говорится в сообщении отдела коммуникации областной полиции.

В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. По действующему законодательству, виновнику ДТП может грозить наказание — лишение свободы сроком до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Тем временем в соцсетях стартовал флеш-моб в поддержку пострадавшего в ДТП Вадима Баранникова (на фото в центре) #Вадимживи.

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