- 21:17 В Дрогобыче назвали окончательную причину обрушения дома
- 21:01 Меган Маркл в фиолетовом и Кейт Миддлтон в платье с принтом под кораллы: герцогини появились на публике в новых нарядах
- 20:59 «Шахтер» – «Динамо» (Загреб) — 2:2: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов, видео голов
- 20:38 Печерский суд принял неожиданное решение по россиянину, подозреваемому в убийстве Вороненкова
- 20:24 «Динамо» — «Копенгаген»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 20:19 Прорыв "ДНР": боевики отменили электрички из Горловки
- 20:14 В Николаеве задержали «разносчика» человеческих черепов (фото и видео)
- 20:10 Жених купил свадебное платье и женился на своей мертвой невесте, умершей от рака груди
- 20:06 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Копенгаген»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 20:02 «Олимпиакос» – «Бавария»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов
- 20:01 Если покрышка прошла 80 тысяч км — это для нее приговор: как выбрать зимнюю резину на авто
- 19:58 Новый арендатор кинотеатра «Киев» сохранит все фестивали, которые в нем проводились, — СМИ
Печерский суд принял неожиданное решение по россиянину, подозреваемому в убийстве Вороненкова
Печерский суд Киева отменил подозрение Владимиру Тюрину в заказе убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Решение принято по иску адвоката Тюрина, который указал на полное изменение показаний потерпевшей Марии Максаковой-Игенбергс о причастности ее бывшего мужа к убийству.
Кроме того, основанием для отмены подозрения стала формальность — отсутствие подтверждения о получении Тюриным письменного уведомления о подозрении. Украинская прокуратура винит в этом компетентные органы, которым было отправлено 4 (!) таких запроса, однако ни на один из них Россия не дала положительный ответ.
Спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП констатировала, что данное решение не означает прекращения расследования относительно заказчиков убийства и других причастных лиц, а также не лишает прокуратуру права подготовить новое подозрение по результатам проведения дополнительных следственных действий.
Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года. Его убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и скончался в больнице.
В мае 2018 года прокуратура Киева сообщила, что подозревает в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы Юрия Василенко. Того якобы привлек к исполнению криминальных заданий в Украине и связанных с Украиной «вор в законе» Владимир Тюрин (бывший супруг Марии Максаковой). Длительное время Василенко скрывался от органов досудебного расследования, пока в конце февраля 2019 года не был застрелен в Москве.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В хосписе выполнили последнюю просьбу ветерана, желавшего попрощаться со своей собакой: трогательные фото
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!