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Украина

Печерский суд принял неожиданное решение по россиянину, подозреваемому в убийстве Вороненкова

20:38 22 октября 2019 181
На месте убийства
Инф. «ФАКТОВ»

Печерский суд Киева отменил подозрение Владимиру Тюрину в заказе убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Решение принято по иску адвоката Тюрина, который указал на полное изменение показаний потерпевшей Марии Максаковой-Игенбергс о причастности ее бывшего мужа к убийству.

Кроме того, основанием для отмены подозрения стала формальность — отсутствие подтверждения о получении Тюриным письменного уведомления о подозрении. Украинская прокуратура винит в этом компетентные органы, которым было отправлено 4 (!) таких запроса, однако ни на один из них Россия не дала положительный ответ.

Спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП констатировала, что данное решение не означает прекращения расследования относительно заказчиков убийства и других причастных лиц, а также не лишает прокуратуру права подготовить новое подозрение по результатам проведения дополнительных следственных действий.

Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года. Его убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и скончался в больнице.

В мае 2018 года прокуратура Киева сообщила, что подозревает в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы Юрия Василенко. Того якобы привлек к исполнению криминальных заданий в Украине и связанных с Украиной «вор в законе» Владимир Тюрин (бывший супруг Марии Максаковой). Длительное время Василенко скрывался от органов досудебного расследования, пока в конце февраля 2019 года не был застрелен в Москве.

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