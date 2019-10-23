«Аякс» — «Челси»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 23 октября, 54-тысячная «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме в рамках групповой стадии Лиги чемпионов примет первую в истории еврокубковую дуэль между голландским «Аяксом» и английским «Челси», выигравшим в прошлом сезоне Лигу Европы (начало — в 19:55).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных Эрика тен Хага и Фрэнка Лэмпарда, за которой вы сможете следить в этой новости.

«Челси» — с серьезными потерями

Наставник лондонцев Фрэнк Лэмпард взял на игру в Амстердам 19 футболистов. К сожалению для поклонников «Челси», в предстоящем поединке «аристократам» не помогут травмированные Росс Баркли, Н'Голо Канте, Рубен Лофтус-Чик, Андреас Кристенсен и Антонио Рюдигер.

Слова перед матчем

Фрэнк Лэмпард, главный тренер «Челси»: «Мы готовимся к тяжелому матчу, потому что „Аякс“ достаточно сильный клуб, команда играет в красивый футбол и так же, как и мы, любит атаковать. Для зрителей будет хорошее зрелище, но нам важно победить, пусть и с минимальным счетом. В двух первых встречах в группе голландцы разгромили соперников, но мы должны разочаровать нашего противника».

Эрик тен Хаг, главный тренер «Аякса»: «В топ-турнирах вы всегда должны быть готовы к битве. Но разумный подход всегда лучше. Мы должны очень хорошо работать с мячом и не пытаться угнаться за темпом „Челси“. Нам нужно терпеливо контролировать мяч и выбирать правильные моменты, чтобы выдвигаться вперед».

Положение в группе

В первых двух турах полуфиналист прошлой Лиги чемпионов «Аякс» с одинаковым счетом 3:0 разгромил дома «Лилль» и в гостях «Валенсию», а «Челси» после домашней осечки в игре с испанцами (0:1) победил на выезде французов (2:1).

Положение команд в группе Н: 1. «Аякс» — 6 очков; 2. «Челси» — 3; 3. «Валенсия» — 3; 4. «Лилль» — 0.

Команды тен Хага и Лэмпарда в своих чемпионатах



В прошлые выходные подопечные амстердамцы и лондонцы сыграли очередные поединки в национальных лигах. «Аякс» в гостевой встрече чемпионата Нидерландов одолел на выезде «Ваалвейк» — 2:1 (Тадич, 46, Промес, 76 — Бакари, 63) и с 26 очками возглавляет турнирную таблицу, на три пункта опережая ПСВ «Эйндховен» и «Витесс».

В свою очередь, «Челси» в домашней встрече премьер-лиги взял верх над «Ньюкаслом» — 1:0 (Маркос Алонсо, 73) и с 17 очками делит третье-четвертое места с «Лестером», на два балла отставая от «Манчестер Сити» и на восемь — от «Ливерпуля».

Арбитр из Румынии

Судить поединок в столице Нидерландов УЕФА доверил бригаде арбитров из Румынии во главе с 39-летним рефери ФИФА Овидиу Хацеганом. В прежние годы этот врач по основной специальности по разу пересекался с амстердамцами и лондонцами: в 2017-м он судил четвертьфинальную встречу Лиги Европы «Шальке» — «Аякс» — 3:2, а в 2019-м — полуфинальный поединок Лиги Европы «Челси» — «Айнтрахт» — 1:1.

Кстати, в основном раунде Лиги чемпионов Хацеган дебютировал в 2011 году поединком между кипрским АПОЕЛом и донецким «Шахтером» (0:2).

Румынский рефери Овидиу Хацеган

Амстердамцы наказаны УЕФА

УЕФА запретил фанатам «Аякса» посещение гостевой игры Лиги чемпионов с «Челси» (7 ноября) из-за поведения на матче с «Валенсией» (также установлен условный запрет на продажу билетов болельщикам голландского клуба на еще один выездной матч турнира с испытательным сроком один год). Кроме того, Европейский футбольный союз за массовые беспорядки болельщиков на трибунах «Местальи» и нанесенный ущерб стадиону «Валенсии» оштрафовал «Аякс» на 50 тысяч евро. Еще 18 тысяч евро амстердамцы заплатят за ненадлежащее поведение команды: подопечные тен Хага получили в матче в Испании шесть желтых карточек.

Состав «Челси» дороже на 426 млн евро

По информации авторитетного портала transfermarkt. de, состав «Челси» дороже стоимости футболистов «Аякса» на 426,1 млн евро (802 млн против 375,9 млн).

После продажи Маттейса де Лихта (в «Ювентус») и Френки де Йонга (в «Барселону») в пятерку самых дорогих футболистов амстердамского клуба входят: полузащитники Донни ван де Беек (50 млн евро), бразилец Давид Нерес (45 млн), марокканец Хаким Зиех (40 млн), камерунский голкипер Андре Онана (35 млн) и аргентинский защитник Николас Тальяфико (28,0).

Дороже остальных в составе «Челси» стоят: французский полузащитник Нголо Канте (100 млн), родившийся в Бразилии итальянский игрок средней линии Жоржиньо (65 млн), американский полузащитник Кристиан Пулишич и испанский голкипер Кепа (оба — 60 млн), а также немецкий защитник Антонио Рюдигер (50 млн).

Самый дорогой футболист «Челси» Нголо Канте не сыграет в Амстердаме из-за травмы

«Йохан Кройфф Арена»

Стадион «Йохан Кройфф Арена», открытый в столице Нидерландов в 1996 году (возведение сооружения обошлось в 140 млн евро), способен принять на своих трибунах 54 846 болельщиков и ранее назывался «Амстердам Арена». 25 апреля 2018 года домашняя арена «Аякса», оборудованная раздвижной крышей, была переименована в честь легендарного футболиста амстердамского клуба и сборной Нидерландов, скончавшегося в 2016-м от рака (за Кройффом в клубе навечно закреплен 14-й номер).

Кроме того, в честь бывшего игрока и тренера команды «Аякс» установил на стадионе его бюст и открыл «Стену Кройффа» с изображением футболиста.

На стадионе (в особой атмосфере, царящей на этой арене, вашему покорному слуге удалось убедиться трижды: во время полуфинала Евро-2000 Нидерланды — Италия, спустя 10 лет во время еврокубковой встречи амстердамцев с «Динамо» и летом прошлого года во время еще одной дуэли голландцев и киевлян) расположен также музей футбольного клуба «Аякс», история которого насчитывает уже более 100 лет.

«Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть прямую трансляцию встречи «Аякс» — «Челси».

Фото Getty Images, ФК «Аякс», ФК «Челси»



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