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- 06:42 Без бюстгальтера, с разрезом и открытой спиной: Дженнифер Лопес удивила экстравагантным платьем
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Без бюстгальтера, с разрезом и открытой спиной: Дженнифер Лопес удивила экстравагантным платьем (фото)
50-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес удивила очередным экстравагантным нарядом. Ранее ее видели на улице Нью-Йорка в роскошном свадебном платье. Это были съемки новой романтической комедии «Женись на мне» («Marry Me»), в которой Лопес снимается вместе с Оуэном Уислоном. По сюжету картины поп-звезду, героиню Лопес, бросает прямо перед свадьбой ее жених рок-музыкант. И она выбирает случайного парня их толпы, которого играет Уилсон.
На этот раз, как сообщает Daily Mail, Лопес и Уилсон снимались в сцене выхода на красную ковровую дорожку: у обоих кинозвезд есть огромный опыт в этой практике.
Лопес была в асимметричном серебристом платье, подчеркивающем ее соблазнительные формы. Оно практически полностью обнажало спину и часть груди (звезда была без бюстгальтера), а также открывала ее стройные ноги в бархатных, украшенных стразами босоножках от Tom Ford баснословной стоимости — 3290 долларов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дженнифер Лопес привела в восторг своих поклонников «потным» селфи и «голым» снимком в цепочках.
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