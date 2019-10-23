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Стиль жизни

Без бюстгальтера, с разрезом и открытой спиной: Дженнифер Лопес удивила экстравагантным платьем (фото)

6:42 23 октября 2019 297
Дженнифер Лопес
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

50-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес удивила очередным экстравагантным нарядом. Ранее ее видели на улице Нью-Йорка в роскошном свадебном платье. Это были съемки новой романтической комедии «Женись на мне» («Marry Me»), в которой Лопес снимается вместе с Оуэном Уислоном. По сюжету картины поп-звезду, героиню Лопес, бросает прямо перед свадьбой ее жених рок-музыкант. И она выбирает случайного парня их толпы, которого играет Уилсон.

На этот раз, как сообщает Daily Mail, Лопес и Уилсон снимались в сцене выхода на красную ковровую дорожку: у обоих кинозвезд есть огромный опыт в этой практике.

Лопес была в асимметричном серебристом платье, подчеркивающем ее соблазнительные формы. Оно практически полностью обнажало спину и часть груди (звезда была без бюстгальтера), а также открывала ее стройные ноги в бархатных, украшенных стразами босоножках от Tom Ford баснословной стоимости — 3290 долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дженнифер Лопес привела в восторг своих поклонников «потным» селфи и «голым» снимком в цепочках.

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