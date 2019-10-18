Дженнифер Лопес засняли в свадебном платье (фото)

Стиль жизни

Американскую актрису и певицу Дженнифер Лопес засняли в Нью-Йорке в роскошном свадебном платье, фате и бриллиантах. Те, кто стал свидетелем этого выхода 50-летней звезды, поначалу решили, что она прибыла на собственную церемонию бракосочетания: как известно, Джей Ло с марта этого года помолвлена с бывшим бейсболистом Алексом Родригесом. Дату свадьбы пара пока не сообщала.

Однако, как пишет издание Daily Mail, оказалось, что это всего лишь съемки сцены из новой романтической комедии «Женись на мне» («Marry Me»), в которой Лопес снимается вместе с Оуэном Уислоном.

Так что для Дженнифер это была только генеральная репетиция.

В фильме поп-звезду, героиню Лопес, бросает прямо перед свадьбой ее жених рок-музыкант. И она выбирает случайного парня их толпы, которого играет Уилсон.

Между тем сама Дженнифер уверена, что ее не постигнет участь ее персонажа, и активно готовится к свадьбе. Она уверена, что ее четвертый брак станет самым удачным из всех.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отпраздновали свою помолвку: фото с вечеринки.

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