- 12:09 Почему в общественном транспорте блокируется «Карточка киевлянина»?
- 12:09 Амнистия на Донбассе: в МИД рассказали, кого отправят в тюрьму
- 12:04 В голове «калькулятор»: 10-летние полтавские близнецы победили на всемирной олимпиаде по быстрому счету
- 12:01 После драматический ночи Кейт Миддлтон и принц Уильям сократили программу своего пакистанского турне
- 11:45 Знакомство в соцсети закончилось "групповухой": в Одессе 10 мужчин изнасиловали двух подростков
- 11:44 Резонансное убийство в Днепре: в сети появилось видео задержания подозреваемого
- 11:42 Дженнифер Лопес засняли в свадебном платье
- 11:27 Разведение войск на Донбассе сорвали: Загороднюк сделал важное заявление
- 11:15 Планы очевидны: в Генштабе рассказали о подготовке России к широкомасштабной военной агрессии
- 11:13 В семье Яценюка произошло горе
- 11:09 Супердуэль «Барселона» — «Реал» не состоится: что произошло
- 10:57 У Трампа назвали причину задержки военной помощи Украине
Дженнифер Лопес засняли в свадебном платье (фото)
Американскую актрису и певицу Дженнифер Лопес засняли в Нью-Йорке в роскошном свадебном платье, фате и бриллиантах. Те, кто стал свидетелем этого выхода 50-летней звезды, поначалу решили, что она прибыла на собственную церемонию бракосочетания: как известно, Джей Ло с марта этого года помолвлена с бывшим бейсболистом Алексом Родригесом. Дату свадьбы пара пока не сообщала.
Однако, как пишет издание Daily Mail, оказалось, что это всего лишь съемки сцены из новой романтической комедии «Женись на мне» («Marry Me»), в которой Лопес снимается вместе с Оуэном Уислоном.
Так что для Дженнифер это была только генеральная репетиция.
В фильме поп-звезду, героиню Лопес, бросает прямо перед свадьбой ее жених рок-музыкант. И она выбирает случайного парня их толпы, которого играет Уилсон.
Между тем сама Дженнифер уверена, что ее не постигнет участь ее персонажа, и активно готовится к свадьбе. Она уверена, что ее четвертый брак станет самым удачным из всех.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отпраздновали свою помолвку: фото с вечеринки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...