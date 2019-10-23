- 10:50 Мост не помог: в Крыму придумали новую уловку для привлечения богатых туристов
- 10:47 Сжег заживо: в США девятилетний мальчик обвиняется в убийстве пяти членов своей семьи
- 10:41 Бросились прямо под колеса: в сеть попал момент ДТП с участием ребенка в Киеве
- 10:30 «Корвалол» в Украине может подорожать, – СМИ
- 10:17 Главари "ДНР" признали спирт "стратегически важным продуктом"
- 10:15 Перепутала газовый баллончик с духами: студентка устроила опасное ЧП во львовском общежитии
- 10:10 Где смотреть онлайн «Сент-Этьен» — «Александрия»: расписание трансляций матчей Лиги Европы
- 10:09 На Закарпатье квадроцикл влетел в толпу людей на остановке: фото с места жуткой аварии
- 10:07 В семье Анны Ризатдиновой случилось горе
- 09:53 На одной из центральных улиц Киева ограничат движение (карта)
- 09:36 Зеленский повторит судьбу Порошенко: озвучен интересный прогноз
- 09:36 Принц Гарри и Меган Маркл обвинили Букингемский дворец в «разжигании истерии», направленной против них
В Украине ужесточили нормы для получения субсидий: кто останется без помощи государства
Правительство Украины с 1 мая 2020 года повысило базовый норматив коммунальных расходов домохозяйства (процент от среднемесячного суммарного дохода) при установлении размера обязательного процента платежа для получателей субсидий. Вместо 15% указанный норматив теперь будет составлять 20%. Напомним, ранее правительство анонсировало верификацию пенсий и льгот.
Постановления правительства Алексея Гончарука № 878 было принято 20 октября и вступило в силу со дня официального опубликования — 22 октября.
Этим же постановлением установлено, что в случае, если в состав домохозяйства входит льготник, субсидия назначается с месяца, в котором начислены льготы, но не ранее месяца подачи заявления.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, как украинцам с долгами за «коммуналку» объявить себя банкротами.
Кроме того, с 1 октября 2019 года в Украине стартовала монетизация субсидий.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?