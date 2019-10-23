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Деньги

В Украине ужесточили нормы для получения субсидий: кто останется без помощи государства

8:49 23 октября 2019 984
Субсидии
Инф. «ФАКТОВ»

Правительство Украины с 1 мая 2020 года повысило базовый норматив коммунальных расходов домохозяйства (процент от среднемесячного суммарного дохода) при установлении размера обязательного процента платежа для получателей субсидий. Вместо 15% указанный норматив теперь будет составлять 20%. Напомним, ранее правительство анонсировало верификацию пенсий и льгот.

Постановления правительства Алексея Гончарука № 878 было принято 20 октября и вступило в силу со дня официального опубликования — 22 октября.

Этим же постановлением установлено, что в случае, если в состав домохозяйства входит льготник, субсидия назначается с месяца, в котором начислены льготы, но не ранее месяца подачи заявления.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как украинцам с долгами за «коммуналку» объявить себя банкротами.

Кроме того, с 1 октября 2019 года в Украине стартовала монетизация субсидий.

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