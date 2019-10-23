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Востребованный и удобный инструмент дополнительного финансирования от Money24

Сегодня наиболее востребованной и доступной услугой по получению кредитных денег является кредит на карту онлайн.

Воспользовавшись онлайн-сервисом Money24, любой клиент может за очень короткий срок получить денежный заем. Процедура оформления кредита занимает не более 8 минут и необходимая сумма будет тут же переведена на карту заемщика.

Преимущества кредитования онлайн на карту

Онлайн-сервис Money24 обладает целым рядом достоинств и преимуществ в сравнении в другими методами кредитования:

Минимальный перечень документов: для оформления заявки на получение займа достаточно иметь паспорт и идентификационный код.

Упрощенная процедура регистрации: потребуется дать ответ на несколько несложных вопросов о своих персональных данных.

Круглосуточная работа Money24: это дает возможность пользователям сервисом оформить кредит онлайн и получить денежные средства на карту в любое время суток и в любом населенном пункте Украины.

Выгодная процентная ставка: безотлагательную кредитную помощь можно оформить на выгодных условиях под 39,7% в месяц.

Система бонусов и скидок: для постоянных клиентов существуют бонусные программы.

Для получения кредита онлайн на карту необходимо соответствовать некоторым критериям:

вы должны быть гражданином Украины, ваш возраст не может быть меньше 18 лет;

у вас в обязательном порядке должен быть в наличии паспорт и идентификационный код;

вы должны иметь мобильный телефон и электронную почту для получения кодов регистрации, активации и подтверждения о перечислении денег;

у вас должна быть кредитная карта любого украинского банка, оформленная на ваше имя.

Удобная система погашения кредита

Для погашения кредита можно воспользоваться услугами кассы любого банка, посетив лично близлежащее отделение. Но гораздо удобнее погасить кредит, не выходя из дома, при помощи мобильных приложений и онлайн-сервисов оплат. К наиболее распространенным относятся EasyPay, Platon, Privat24.

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