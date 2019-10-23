Деньги

Ужесточение норм для получения субсидии: в правительстве сделали важное заявление

В правительстве разъяснили резонансное решение Кабинета министров, которым, в частности, увеличивается процент обязательного платежа за коммуналку получателями государственной помощи с 15% до 20%.

Так, в Минсоцполитики уточнили, что правительственное решение вступит в силу с 1 мая 2020 года и не скажется на нынешнем отопительном сезоне.

«Принцип расчета субсидий совсем не изменился и определяется индивидуально: чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше обязательная доля платы за коммуналку, а следовательно, больший размер субсидии. Этот шаг направлен на усиление адресности и не повлияет на наименее обеспеченные категории получателей субсидий», — утверждают в министерстве.

В Минсоце заявляют, что изменение процента скажется на субсидиантах с самыми высокими доходами — размер их субсидий уменьшится: «Освободившиеся средства будут направлены на расширение программы помощи малообеспеченным семьям, имеющим доходы ниже прожиточного минимума».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин упростил процедуру назначения жилищных субсидий военнослужащим, пенсионерам из сельской местности и детским домам семейного типа.

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