- 13:36 «Украинагейт»: в США подтвердили, что Трамп оказывал давление на Зеленского
- 13:32 Выманили мать из дома и похитили малыша: в сети рассказали об ужасном происшествии под Киевом
- 13:24 То не мое: "слуга народа" оказался в центре скандала с элитной недвижимостью на Трухановом острове
- 13:16 Коррупционный скандал в «Слуге народа» получил продолжение
- 13:15 Путин и Эрдоган подписали меморандум о войне в Сирии: что об этом известно
- 13:04 Город-призрак: в сети показали улицы вечернего Донецка
- 12:57 Небесный «смокинг», нежно-лимонное платье и оригинальные украшения: Елена Зеленская очаровала образами в Японии
- 12:49 По одному «темнику»: политтехнолог заметил сходство заявлений Коломойского и Геруса
- 12:46 Где смотреть онлайн «Интер» — «Боруссия» (Дортмунд): расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 12:45 Грузовик с 39 трупами: страшная находка сделана британской полицией
- 12:39 Транспортный коллапс в Одессе: столкнулись шесть машин
- 12:31 Не только Сивохо: еще один "кварталовец" стал советником секретаря СНБО
Ужесточение норм для получения субсидии: в правительстве сделали важное заявление
В правительстве разъяснили резонансное решение Кабинета министров, которым, в частности, увеличивается процент обязательного платежа за коммуналку получателями государственной помощи с 15% до 20%.
Так, в Минсоцполитики уточнили, что правительственное решение вступит в силу с 1 мая 2020 года и не скажется на нынешнем отопительном сезоне.
«Принцип расчета субсидий совсем не изменился и определяется индивидуально: чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше обязательная доля платы за коммуналку, а следовательно, больший размер субсидии. Этот шаг направлен на усиление адресности и не повлияет на наименее обеспеченные категории получателей субсидий», — утверждают в министерстве.
В Минсоце заявляют, что изменение процента скажется на субсидиантах с самыми высокими доходами — размер их субсидий уменьшится: «Освободившиеся средства будут направлены на расширение программы помощи малообеспеченным семьям, имеющим доходы ниже прожиточного минимума».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин упростил процедуру назначения жилищных субсидий военнослужащим, пенсионерам из сельской местности и детским домам семейного типа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...