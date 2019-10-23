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Происшествия

Взрыв в центре Киева: в полиции назвали основную версию смертельного происшествия (видео)

12:06 23 октября 2019 654
Полицейские в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

Основной версией взрыва на улице Пушкинской в Киеве, во время которого погибли два человека, в том числе и ветеран АТО Виктор Дегтярев, является неосторожное обращение с взрывоопасным предметом.

Об этом заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко (на видео — с 2.23). По его словам, погибшие были знакомы между собой, они общались возле офиса. «Есть свидетели, а также записи с камер видеонаблюдения, которые подтверждают, что к ним никто не подходил и что у них ни с кем конфликтов не было. Основной версией остается неосторожное обращение с гранатой», — добавил Андрей Крищенко.

По словам руководителя полиции Киева, во время обыска по месту жительства одного из погибших был найден запал от боевой гранаты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одном из сел Конотопского района Сумской области местный житель на заднем сиденье своего автомобиля, долгое время стоявшего незапертым, обнаружил предмет, похожий на гранату. Граната взорвалась в руках его знакомого — 39 летний мужчина погиб.

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