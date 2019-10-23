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Harley Davidson с автографом Папы Римского ушел с молотка за 50 тысяч долларов

0:16 24 октября 2019 32
Harley Davidson с автографом Папы Римского
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 20 октября, в Великобритании состоялся благотворительный аукцион, средства от которого будут направлены на строительство школы и детского дома в Уганде. Главным лотом был признан мотоцикл Harley Davidson с автографом Папы Римского Франциска. Его продали 42 тысячи фунтов или 54,5 тысячи долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что украинская красавица Алина Байкова помогла в Каннах собрать 15 млн долларов на благотворительность.

Аукционный дом Bonhams, проводивший торги, сообщает, что «Святой Дэвидсон» или «Уникальный белый» был сделан в Германии в мастерских города Вюрцбург по специальному заказу австрийского общества мотоциклистов «Байкеры Иисуса». Их лидер Томас Дракслер решил поддержать Папские миссионерские общества — организацию, которая оказывает помощь бездомных и больным детям в странах Африки.

Harley Davidson оснащен двигателем с объемом 1570 куб. см. От стандартной модели его отличает перламутрово-белый цвет и позолоченные элементы и детали. Дракслер хотел, что мотоцикл был в мексиканском стиле.

Летом его доставили из Германии в Ватикан. Франциску идея с благотворительным аукционом понравилась, и понтифик расписался на бензобаке.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», юная гимнастка из-под Одессы София Теплая, которая представляла Украину на ХХ Международном фестивале цирковых искусств в итальянском городе Латина, выступила перед Папой Римским на главной площади в Ватикане и получила его благословение.

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