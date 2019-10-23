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Украина

Украина погрузится в туманы: синоптик дала прогноз погоды на завтра

12:30 23 октября 2019 111
Туман в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 24 октября, в большинстве регионов Украины будут туманы. Бабье лето подходит к концу, и приближаются похолодания. Об изменениях погоды синоптик Наталья Диденко информирует в Facebook.

«Туманы постепенно расширяются, держатся все дольше в течение дня и, соответственно, постепенно погружают нас в позднюю осень», — дает прогноз синоптик.

Температура воздуха в большинстве областей держится на уровне +15, +20 градусов, на Западе теплее — до +24 градусов. Осадки все еще маловероятны.

В Киеве 24-го октября также туман, температура: +16, +19 градусов. Осадки не предвидятся.

Похолодание начнется с понедельника — 28-го октября.

Ранее сообщалось, что получен прогноз синоптика для различных регионов Украины на конец октября.

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