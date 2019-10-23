Украина

«Бабье лето» начнет отступать: озвучен прогноз погоды на ближайшее время

В Украине отступает «бабье лето» — 23 октября в основном сохранится комфортная температура воздуха — 18−20 градусов выше нуля, и лишь на Закарпатье — до 22 градусов тепла. Об этом информирует Украинский Гидрометцентр.

Осадков в Украине в среду не ожидается.

24 октября синоптики прогнозируют дальнейшее снижение температуры. В большинстве областей столбики термометров повысятся только до +18 днем и +9 ночью.

Похолодание продолжится в субботу, 27 октября. Тогда в среднем по стране ожидается 15−17 градусов днем, а ночные температуры составят 7−9 градусов.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что существенного похолодания в Украине следует ждать со следующей недели, 28 октября.

Напомним, после полудня 19 октября температурный максимум в Киеве достиг +23,3 градуса, что на 2,1 градуса выше, чем предыдущий рекорд теплой погоды, который был зафиксирован в этот день в 1957 году.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter