24.77 / 25.05 27.43 / 27.87
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Не соратники Зеленского: раскрыта истинная роль Богдана и Разумкова в команде президента

6:11 24 октября 2019 837
Разумков и Богдан
Инф. «ФАКТОВ»

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков являются не столько соратниками нынешнего главы государства Владимира Зеленского, сколько его «попутчиками».

Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал политолог Виктор Бобыренко. По его словам, все народные депутаты Украины из монобольшинства пришли в Верховную Раду на бренде Зеленского, но у каждого из них есть свои амбиции и они вполне могут уйти в «автономное плавание».

«Вот мы и посмотрим на степень этих амбиций. Но это будет не скоро. Пока у Зеленского есть рейтинг — они будут держаться за этот рейтинг. Как только он начнет сыпаться, каждый захочет играть в свою игру. И мы должны понимать, что тот же самый Богдан или тот же Разумков — они не соратники Зеленского, а попутчики», — заявил он.

Полный текст второй части эксклюзивного интервью политолога Виктора Бобыренко, который в 2015 году спрогнозировал приход к власти Владимира Зеленского «Скоро „плюсы“ начнут „мочить“ Зеленского» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Также читайте первую часть интервью «Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Минимальный трудовой стаж

В Украине с октября повысили трудовой стаж: кто сможет рассчитывать на пенсию (видео)

Подписание договора

Владимир Зеленский подписал закон, меняющий правила продажи квартир, домов и земли: что важно знать

Кристина Орбакайте с сыном Дени Байсаровым

Внук Пугачевой закрутил роман с длинноногой блондинкой: фото красотки

мужчина

Политолог, предсказавший победу Зеленского, рассказал, кто будет следующим президентом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер