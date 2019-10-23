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Не соратники Зеленского: раскрыта истинная роль Богдана и Разумкова в команде президента
Руководитель Офиса президента Андрей Богдан и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков являются не столько соратниками нынешнего главы государства Владимира Зеленского, сколько его «попутчиками».
Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал политолог Виктор Бобыренко. По его словам, все народные депутаты Украины из монобольшинства пришли в Верховную Раду на бренде Зеленского, но у каждого из них есть свои амбиции и они вполне могут уйти в «автономное плавание».
«Вот мы и посмотрим на степень этих амбиций. Но это будет не скоро. Пока у Зеленского есть рейтинг — они будут держаться за этот рейтинг. Как только он начнет сыпаться, каждый захочет играть в свою игру. И мы должны понимать, что тот же самый Богдан или тот же Разумков — они не соратники Зеленского, а попутчики», — заявил он.
Полный текст второй части эксклюзивного интервью политолога Виктора Бобыренко, который в 2015 году спрогнозировал приход к власти Владимира Зеленского «Скоро „плюсы“ начнут „мочить“ Зеленского» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Также читайте первую часть интервью «Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт».
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...