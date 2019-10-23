«Украинагейт»: в США подтвердили, что Трамп оказывал давление на Зеленского

Украина

Во вторник, 22 октября, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор выступил в Вашингтоне на закрытых слушаниях трех комитетов американского Конгресса, которые занимаются расследованием «Украинагейта» — скандала, ставшего основанием для начала процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа. Показаний Тейлора ждали с большим нетерпением. Дипломат одним из первых обвинил Белый дом в оказании давления на президента Украины Владимира Зеленского.

В своем выступлении перед конгрессменами Тейлор снова заявил: «Президент Трамп поставил военную помощь Украине в зависимость от расследования, которое украинские власти должны были провести в отношении сына Хантера Байдена. Кроме того, Киеву дали ясно понять, что встреча Трампа и президента Зеленского состоится только в том случае, если господин Зеленский публично выступит с заявлением о возобновлении расследования деятельности компании Burisma, а также расследования о вмешательстве Украины в президентские выборы в США в 2016 году».

Тейлор назвал действия Трампа и его ближайших помощников очевидным quid pro quo — «услуга за услугу». С его точки зрения использование подобного принципа во внешней политике недопустимо.

Отвечая на вопросы членов комитетов Конгресса, Тейлор назвал трех ключевых игроков в окружении президента Трампа, которые пытались реализовать идею с давлением на Киев. Это посол США при Евросоюзе Гордон Сондланд, бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер и министр энергетики США Рик Перри. Дипломат, говоря о них, использовал выражение «три амиго».

Тейлор сообщил, что Сондланд лично говорил ему — в отношениях между Вашингтоном и Киевом все зависит от расследования деятельности Хантера Байдена в Украине. Под словом «все» Сондланд понимал (и прямо сказал об этом Тейлору) выделение Украине военной помощи и встречу Трампа с Зеленским в Белом доме.

Возобновление расследования в отношении компании Burisma должно было показать американским избирателям, что Джо Байден, занимая пост вице-президента США, использовал это для оказания давления на украинские власти с целью извлечения личной материальной выгоды. А признание Киевом того, что Украина в 2016 году в критический момент президентской гонки передала американским правоохранительным органам компромат на тогдашнего главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, было не чем иным, как попыткой подыграть Хиллари Клинтон, кандидату в президенты от Демократической партии.

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