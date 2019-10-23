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Мир

Почти как с Зайцевой: в России два авто влетели в толпу пешеходов (видео)

13:52 23 октября 2019 548
ДТП в Питере
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть попало видео, как в Петербурге (Россия) два автомобиля на хорошей скорости врезаются в толпу пешеходов, которые начали переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора. Ранее в ДТП под российским Ярославлем при столкновении пассажирского автобуса и фуры погибли семь человек.

Местные массмедиа сообщают, что происшествие в Петербурге произошло около полудня 23 октября на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала. Там столкнулись два автомобиля, один из которых перевернулся. В больницу с разными степенями тяжести попали шесть человек, в том числе один из водителей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России полицейские пытаются свалить вину в ДТП на шестилетнего ребенка, которого сбил их коллега. Эксперты пытаются доказать, что мальчик на велосипеде, попавший под колеса авто, был… пьян. Мальчик, получивший тяжелые травмы, умер на месте ДТП.

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