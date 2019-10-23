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Происшествия

Массовое отравление в детсаду на Прикарпатье: шесть детей в больнице

14:24 23 октября 2019 86
обед в детсаду
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

В инфекционное отделение Косивской центральной районной больницы Прикарпатья госпитализировали шестеро детей с признаками тяжелого пищевого отравления. Напомним, ранее в одной из школ Одессы в супе, предназначенном для питания детей, обнаружили червей и опубликовали на сайте горсовета жалобу с фотоподтверждением.

Все дети посещают специализированное учреждение дошкольного образования, ясли-садик «Малятко», расположенное в селе Кобаки Косивского района. Малыши жалуются на повышенную температуру тела, недомогание, рвоту, диарею. Врачи поставили предварительный диагноз «острая кишечная инфекция» пяти госпитализированным деткам. Острый гастроэнтерит диагностировали у одного поступившего в стационар ребенка. Состояние детей — средней тяжести, — сообщает управления по защите гражданского населения Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Источник инфекции и причина вспышки заболевания устанавливаются.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении заведующей пищеблоком одесской общеобразовательной школы № 11, где в столовой в сентябре отравились более 50 детей.

А в Конотопе Сумской области в больницу отправили сразу 11 студентов одного из местных профессионально-технических учебных заведений. У всех детей — признаки пищевого отравления.

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