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Происшествия

Дифтерия наступает: в Ужгороде 12 студентов попали в больницу с опасным заболеванием

14:28 23 октября 2019 123
Болезнь требует длительного лечения
Инф. «ФАКТОВ»

В Ужгороде госпитализировано уже 12 студентов-иностранцев, которые инфицированы дифтерией. Первый случай опасного заболевания был выявлен 17 октября. О ситуации сообщает «Укринформ».

«В течение последних дней в Ужгороде нами выявлено 12 студентов-иностранцев с дифтерией — все они госпитализированы, проходят дополнительные обследования, нам необходимо выяснить, являются ли они носителями инфекции или действительно больными», — заявил директор коммунального некоммерческого предприятия «Областная клиническая инфекционная больница» Закарпатского облсовета Михаил Поляк.

Также, по его словам, 22 октября в инфекционную больницу попали два человека, у которых диагностировали дифтерию миндалин — их состояние удовлетворительное.

«Все инфицированные дифтерией лица — это студенты-иностранцы Ужгородского национального университета, из окружения первого иностранца, который заболел дифтерией в Ужгороде. Всего на признаки заболевания дифтерией было обследовано 44 человека», — сказал Поляк.

Как сообщалось ранее, во Львове студент заразился опасной болезнью от экзотической приправы.

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