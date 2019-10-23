Происшествия

Дифтерия наступает: в Ужгороде 12 студентов попали в больницу с опасным заболеванием

В Ужгороде госпитализировано уже 12 студентов-иностранцев, которые инфицированы дифтерией. Первый случай опасного заболевания был выявлен 17 октября. О ситуации сообщает «Укринформ».

«В течение последних дней в Ужгороде нами выявлено 12 студентов-иностранцев с дифтерией — все они госпитализированы, проходят дополнительные обследования, нам необходимо выяснить, являются ли они носителями инфекции или действительно больными», — заявил директор коммунального некоммерческого предприятия «Областная клиническая инфекционная больница» Закарпатского облсовета Михаил Поляк.

Также, по его словам, 22 октября в инфекционную больницу попали два человека, у которых диагностировали дифтерию миндалин — их состояние удовлетворительное.

«Все инфицированные дифтерией лица — это студенты-иностранцы Ужгородского национального университета, из окружения первого иностранца, который заболел дифтерией в Ужгороде. Всего на признаки заболевания дифтерией было обследовано 44 человека», — сказал Поляк.

Как сообщалось ранее, во Львове студент заразился опасной болезнью от экзотической приправы.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter