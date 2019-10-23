Стало известно, когда в Киеве начнется отопительный сезон

Украина

С 25 октября столичная власть начнет отопление жилых домов. Ранее тепло было подано на объекты социального назначения. Об этом сообщает «Укринформ».

«Следующая неделя будет уже холодной. И мы послезавтра запускаем систему отопления. Хочу предупредить, что наша система центрального отопления крупнейшая в Европе, и для того, чтобы начала работать на полную мощность, нам нужно около 10 дней. Но послезавтра, 25 октября, уже начинаем отопительный сезон», — заявил 23 октября городской голова Виталий Кличко в эфире «Радио Киев».

Он также отметил, что город готов к отопительному сезону.

Ранее сообщалось, что жители Дарницкого района Киев переживают, смогут ли в их дома своевременно подать теплую воду.

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