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Стало известно, когда в Киеве начнется отопительный сезон
С 25 октября столичная власть начнет отопление жилых домов. Ранее тепло было подано на объекты социального назначения. Об этом сообщает «Укринформ».
«Следующая неделя будет уже холодной. И мы послезавтра запускаем систему отопления. Хочу предупредить, что наша система центрального отопления крупнейшая в Европе, и для того, чтобы начала работать на полную мощность, нам нужно около 10 дней. Но послезавтра, 25 октября, уже начинаем отопительный сезон», — заявил 23 октября городской голова Виталий Кличко в эфире «Радио Киев».
Он также отметил, что город готов к отопительному сезону.
Ранее сообщалось, что жители Дарницкого района Киев переживают, смогут ли в их дома своевременно подать теплую воду.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...