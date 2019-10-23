24.77 / 25.04 27.43 / 27.87
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Стало известно, когда в Киеве начнется отопительный сезон

16:25 23 октября 2019 201
Скоро батареи наполнятся горячей водой
Инф. «ФАКТОВ»

С 25 октября столичная власть начнет отопление жилых домов. Ранее тепло было подано на объекты социального назначения. Об этом сообщает «Укринформ».

«Следующая неделя будет уже холодной. И мы послезавтра запускаем систему отопления. Хочу предупредить, что наша система центрального отопления крупнейшая в Европе, и для того, чтобы начала работать на полную мощность, нам нужно около 10 дней. Но послезавтра, 25 октября, уже начинаем отопительный сезон», — заявил 23 октября городской голова Виталий Кличко в эфире «Радио Киев».

Он также отметил, что город готов к отопительному сезону.

Ранее сообщалось, что жители Дарницкого района Киев переживают, смогут ли в их дома своевременно подать теплую воду.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Подписание договора

Владимир Зеленский подписал закон, меняющий правила продажи квартир, домов и земли: что важно знать

мужчина

Политолог, предсказавший победу Зеленского, рассказал, кто будет следующим президентом

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: янтарь и золото, голограммный пигмент (фото)

Кайл Элвуд

Сжег заживо: в США девятилетний мальчик обвиняется в убийстве пяти членов своей семьи (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер