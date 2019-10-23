Украина

Как украинцы будут отдыхать на Новый год и Рождество: график выходных

Кабинет министров принял решение о переносе рабочих дней в период празднования Нового года и Рождества. Ранее в Нацбанке сообщали, что рабочие дни в банках с понедельника, 30 декабря, переносится на субботу, 21 декабря, а со вторника, 31 декабря, переносится на субботу, 28 декабря.

Как сообщает «РБК-Украина», правительство постановило, что украинцы будут отдыхать с 29 декабря по 1 января, а также с 4 по 7 января. «Руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендуется перенести в 2020 году рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января. Речь идет о работниках, которые работают в режиме пятидневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2017 году в парламенте внесли изменения в Кодекс законов о труде, касающиеся праздничных и нерабочих дней. Католическое Рождество — 25 декабря — стало выходным днем.

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