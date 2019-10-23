От «формулы Штайнмайера» к Украинской Формуле Мира

Политика

Все резолюции о мире и громкие политические заявления меркнут перед войной, шестой год терзающей Украину. Более десяти тысяч погибших, миллионы пострадавших и обездоленных, непримиримое политическое противостояние и многомиллиардные потери экономики — вот настоящая цена, которую платит народ Украины за малодушие, лицемерие, политическую трусость и цинизм политиков. Страна остается с рваной раной, распоротой окопами, пропускными пунктами и экономической блокадой. Сколько угодно можно оправдывать это бездействие вмешательством России и США во внутренние дела, непоследовательностью Европы, слабостью нашего государства. Но эти объяснения гроша ломаного не стоят, так как бездействуют и боятся ответственности сами политики.

«На Донбассе нам необходимо встречное движение»

Пятилетнее руководство страной команды Петра Порошенко ознаменовалось коррупцией и беззаконием, которые только прикрывались войной как ширмой. На войну списывалось все — провалы в экономике и в социальной сфере, рейдерство, системные нарушения прав человека. Любые проявления инакомыслия объявлялись работой на врага. Любая критика власти относилась к проискам Кремля. При этом власть не особо скрывала того, что ей откровенно не нужны ни Крым, ни Донбасс — как электорально чуждые для Порошенко и его команды регионы. На протяжении пяти лет официальный Киев не только не делал ничего для восстановления мира, но и всячески углублял раскол страны, нагнетая милитаристскую риторику и используя язык ненависти.

Это хорошо видели и чувствовали граждане страны. Свой гнев и протест, свое требование установить мир в Украине они уже высказали на последних выборах президента и парламента. Прежняя власть потерпела катастрофическое поражение — а ведь именно вопрос войны и мира был главным вопросом повестки дня выборов. Сейчас у нас появился реальный шанс установить мир и восстановить единство страны.

Минская группа 1 октября 2019 года совершила прорыв — согласовала порядок принятия решений по обеспечению безопасности, проведению выборов на Донбассе по украинскому законодательству и восстановлению границы Украины. Однако практически сразу же власть спасовала перед «партией войны», апеллирующей к толпе, присвоившей право говорить от имени народа. Оправдания президента Зеленского, дипломатическая эквилибристика министра иностранных дел Пристайко, странные заявления представителей Украины в Минской контактной группе, провокация «добровольцев» в Золотом — все это создает удручающее впечатление: мирный процесс снова пробуксовывает, и кое-кто потирает руки, надеясь, что возобновится режим войны.

Считаю, что уже в ближайшее время нормандская группа (если ее саммит не будет сорван группой политических «ястребов», к чему — увы! — существуют предпосылки) должна выйти на конкретный документ — соглашение, план, как угодно, — в котором были бы даны взаимные гарантии по выполнению взятых ранее обязательств по прекращению военных действий, восстановлению государственной границы Украины и помощи Украине в преодолении последствий войны. Главное: это должен быть документ, обязательный к исполнению. И необходимо четко согласовать механизм контроля над его исполнением, механизм воздействия на стороны конфликта и механизм принуждения к его воплощению.

Для миллионов людей, страдающих от войны, правда состоит в одном: либо — война, какими бы лозунгами она ни прикрывалась, либо — установление устойчивого мира и путь к общему примирению. Наш шанс на мир мы просто обязаны использовать.

Решения о мире и начало практических шагов по реализации политической, военной и экономической составляющих мирного плана действий и по сегодняшний день вызывают много страхов, предубеждений, даже открытого противодействия. Противники мира открыто шантажируют власть и общество новыми майданами и революциями, не скрывая своей готовности применять силу и нарушать законы.

Тревожит и то, что «ястребы» снова используют решения органов местного самоуправления как таран, разрушающий государство. Спекуляции вокруг отдельных проблем и задач мирного процесса заводят нас в тупик: противники мира не верят в силу новых решений, в обществе культивируются страхи новых конфликтов, а часть участников АТО/ООС воспринимают мирные инициативы и обязательства как свое поражение и даже предательство.

Ситуация сложнейшая. Украина в полушаге от мирного процесса и одновременно — у черты нового, опасного для государства политического кризиса.

Мы все помним, как Порошенко и его дипломаты рапортовали о договоренностях в 2014—2015—2016 годах, но после этих рапортов начинались боевые действия, и в результате не было никаких конкретных решений. Чтобы не заболтать переговоры, должна наконец-то включиться в работу Верховная Рада Украины. Именно в парламенте должна быть создана уполномоченная группа народных депутатов для участия в переговорах по обеспечению и реализации согласованного мирного плана.

Более того, мы должны инициировать создание междепутатского формата в Минске, где вместе работали бы представители Верховной Рады Украины, депутаты от Парламентской ассамблеи ОБСЕ и законодатели из Госдумы РФ. В качестве наблюдателей там могут присутствовать и представители так называемых народных собраний из непризнанных республик Донбасса. Ведь и на Донбассе нам необходимо встречное движение. Если мы говорим о выборах, о гарантиях безопасности, о деинтернационализации конфликта и о восстановлении границы, то без политической поддержки это будет практически невозможно.

«В мирном процессе не может быть победителей и проигравших»

Сейчас наблюдается множество дискуссий о формулах и планах по возвращению Донбасса. Уверен, что нам нужен не просто механический план, а комплексная стратегия, в которой взаимосвязаны цели достижения общегражданского мира в Украине и возрождения Донбасса как части страны.

Другими словами, нужна Украинская Формула Мира. Которая понятна, приемлема и отвечает на болезненный вопрос о том, каким же будет наше общее будущее. «Формула Штайнмайера», вокруг которой ведутся многочисленные споры, не является такой всеобъемлющей формулой — она дает кратковременные рецепты, способствующие тому, что коллективный Запад скажет: «Видите? Не стреляют, живут в рамках одного государства — значит, мы достигли цели». «Формула Штайнмайера» страдает от избытка формализма, а потому нам нужна собственная формула национального примирения.

В этой формуле — три объединяющих начала: Гуманность — Диалог — Соборность Украины.

Именно гуманность и преодоление войны как преступления против человеческой жизни должны объединить политиков и общество при решении вопроса о признании и поддержке мирного плана. Речь идет о восстановлении единого гуманитарного пространства, чего невозможно достичь без внутренних компромиссов. Настойчивое требование ускоренной украинизации, специфическое навязывание истории с региональным (галицким) уклоном, гонения на каноническое православие никогда не будут объединяющими факторами.

Важнейшую роль в поиске компромисса должны сыграть украинские СМИ, сыгравшие ранее далеко не самую положительную роль в углублении конфликта и в создании особой атмосферы ненависти. Необходим «информационный разворот». Давно пришло время ведущим медиа согласовать своего рода «мирную информационную политику», которая помогла бы людям преодолеть страхи, исключала бы пропаганду силовых сценариев и ущемления прав тех, кто проживает на территориях, пострадавших от войны. Необходимо научиться видеть друг в друге сограждан, а не врагов. Ведь научились жить в рамках одной страны северяне и южане после Гражданской войны в США? Томас Карлейль определял нацию как общность людей, объединенных совместным будущим — и именно на будущем необходимо делать акцент.

В мирном процессе не может быть победителей и проигравших, потому что у мирной жизни нет баталий и боевых действий на поражение. В процессе создания общего гуманитарного поля я также вижу важную роль, которую может сыграть Украинская православная церковь — институт, имеющий не только авторитет и влияние по обе стороны линии конфликта, но и многовековой опыт организации гражданского диалога, преодоления последствий войн.

Принципиально важно создать четкий план синхронизации политико-дипломатических, правовых и социально-экономических шагов. Минские договоренности задают рамки, но не могут охватить большого количества нюансов технического, юридического, экономического аспектов. Вплоть до таких нюансов, как осуществление выделения средств на проведение выборов на неподконтрольных территориях: как выделить средства? Куда их направить? Кто является получателем? Как добиться прозрачной отчетности? Таких вопросов — сотни, они выходят за рамки Минских договоренностей, и их необходимо уже сейчас предусмотреть.

Очень важно предусмотреть в структуре Кабинета министров Украины должность вице-премьера по вопросам реинтеграции Донбасса — должностного лица в исполнительной власти, которое координировало бы деятельность всех профильных министерств, работая над решением вопроса возвращения неподконтрольных территорий в украинское правовое, гуманитарное и экономическое поле. В том числе в его компетенции должны находиться вопросы ликвидации барьеров для более тесных контактов между гражданами, улучшения бизнес-климата и т. д.

Реализация мер по безопасности и более свободный порядок перемещения граждан создадут условия для улучшения условий торговли, оживят экономику региона. Но за годы войны принято много драконовских решений — от ограничения торговли до контроля за финансовыми операциями — которые любого предпринимателя и даже рядового гражданина могут поставить под удар и под угрозу преследования со стороны силовых структур. Поэтому необходимо поэтапное расширение списка товаров, разрешенных к торговле, упорядочивание расчетов (возможно, через создание временных расчетно-финансовых центров), создание торгово-биржевых площадок на межрегиональном уровне. Необходимо немедленное снятие экономической блокады Донбасса, которая уже привела к колоссальным экономическим потерям. Восстановление экономических связей потребует значительного времени и сил — из-за политики «военного популизма» предыдущего руководства страны.

Главное — чтобы наши граждане не стали невольной жертвой «режима войны», который функционировал (и продолжает функционировать) в годы экономической блокады и ограничил права миллионов наших людей.

Очень важно вовремя завершить работу над нормативной базой по амнистии, переходному правосудию, социальной защите переселенцев и пострадавших от боевых действий. Но главное сейчас — достичь политического компромисса по законодательству об особенностях местного самоуправления и концепции выборов на Донбассе и таким образом — выполнить свои обязательства согласно Минским договоренностям.

«С возрождения Донбасса начнется возрождение всей Украины»

Прекращение военных действий, политические решения и первые меры по социальной поддержке — важные, но лишь первые шаги. Они позволят создать новую ситуацию в Украине. Как только наступит устойчивое перемирие, возникнет огромное пространство контактов, общения, обмена информацией. Психологически и эмоционально это будет очень непросто, и это важно понимать. Обществу нужна новая атмосфера примирения.

В прошлом году в Загребе мы провели конференцию, на которую пригласили как украинских политиков, так и представителей балканских народов, прошедших через военные конфликты. Нас интересовал опыт балканских государств по мирному урегулированию конфликтных ситуаций и возможность применения их опыта в наших условиях. Влиятельные политики (среди которых — бывшая министр иностранных дел Хорватии Весна Пусич и экс-премьер-министр Ядранка Косор) говорили о том, что в основу настоящего мира легли не военные операции в Славонии, а действия правительства по восстановлению доверия. На границе между Хорватией и Сербской Краиной создавались и стимулировались предпосылки для диалога на уровне простых граждан — вплоть до открытия совместных клубов, магазинов, базаров и так далее. Если кто-то сегодня говорит о «хорватском сценарии» для Украины — то вспоминать надо именно о таких моментах, а не о штурме Вуковара.

Ключевое значение будет иметь подготовка и проведение выборов по новому законодательству в органы местного самоуправления. Успешное проведение выборов, согласно Минским договоренностям, станет гарантией полноценного восстановления суверенитета Украины, ее границ, управляемости территорией согласно обновленному украинскому законодательству.

Выборы — это всегда диалог: избирателей с политиками, граждан с государством, СМИ и общественными организациями.

Если кто-то из радикалов думает, что после воинственных речей и войны их на Донбассе ждут с распростертыми объятиями, — он глубоко ошибается. Политические лидеры так называемой «партии войны» с обеих сторон конфликта еще долго будут для Донбасса и всей Украины символом бед и потерь. Правда и в том, что и для многих так называемых «сепаратистских лидеров» в Украине нет доверия и признания.

Прежде всего, Донбассу нужна своя «команда мира» — люди, готовые работать в самоуправлении и экономике с установкой на примирение и взаимодействие. И такую команду нам еще предстоит создать. Именно поэтому необходимо начать подготовку кадров для работы в среде, которая до последнего времени была враждебной.

Во-вторых, Донбассу (как и Украине) нужна передышка от оголтелой идеологической борьбы. Путь здесь я вижу один: вернуть мажоритарные выборы в органы местного самоуправления и не допустить межпартийной «свалки» на будущих выборах. Любые выборы на партийной основе на Донбассе будут искусственными: там на сегодняшний день нет украинских политических партий, и созданные наспех структуры либо же «понаехавшие» активисты не будут восприниматься как репрезентанты интересов жителей некогда неподконтрольных территорий.

И третье. Сразу после выборов нам необходимо организовать Форум по Донбассу как постоянно действующую площадку для диалога между территориальными властями, правительством, парламентариями, экспертами. Надеюсь, что Экономический форум в Мариуполе 29 октября станет прообразом такого института, началом большого и честного разговора об общем будущем, и уже в ближайшем будущем такой Форум будет работать в Донецке. На площадках этого Форума будет возможность организовать постоянный диалог гражданских активистов, журналистов, ученых и практиков, предпринимателей и профсоюзов. Работа такого Форума — практический, совместный труд по возвращению Донбасса, выработка общего взгляда на будущее Донбасса.

Уверен, что возвращение и возрождение Донбасса — это общее дело всех граждан Украины. И с возрождения Донбасса — а я в этом убежден — начнется возрождение и всей Украины.

Сегодня слегка девальвировалось слово «соборность» — как синоним понятия «общее дело», «дело всех и каждого». Соборность предвидит сопричастность граждан к единому процессу.

Часто слышу от политиков и экспертов мысль о том, что лучше, отгородившись от Донбасса, построить успешную страну, а потом Донбасс и сам вернется. Это огромная, трагическая ошибка. На беде не утверждаются. Люди доверяют тем, кто способен объединить, поддержать и жить в мире вместе.

Как Украине стать Соборной не на словах, а на деле?

Миллионы жителей Донбасса более пяти лет не могли выехать за пределы своего региона и соседних областей. Как и миллионы украинцев все эти годы не были на Донбассе.

Свобода перемещения, поездки к родным и на отдых, новые места работы, участие в крупных бизнес-проектах и стройках, образовательные поездки школьников и студентов — все это нам предстоит вернуть нашим соотечественникам как их неотъемлемое право и возможность. И это предстоит постоянно стимулировать.

Еще совсем недавно активно работали объединения самоуправления — ассоциация местного самоуправления и городов, объединения территориальных громад. Каждая область, каждый город могли бы стать участниками программ помощи по восстановлению территорий, взять под свой патронат отдельные населенные пункты или социальные объекты. Ассоциации местного самоуправления должны стать инициаторами и координаторами такой работы. Строители и медики, транспортники и работники жилищно-коммунальной сферы при поддержке местных бюджетов станут настоящей украинской гуманитарной миссией. Это для Донбасса в десятки раз важнее и нужнее, чем помощь международных фондов. Потому что это помощь и поддержка от своих земляков, возрождение живых связей между людьми.

Возрождение Донбасса может стать общим делом и для широких предпринимательских кругов. Ведь возрождение экономики региона — это новые рынки и возможности, новые проекты и подряды. Но после войны и в одиночку сложно начинать такие проекты. Другое дело — объединение усилий, согласование общих программ.

Украинский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, аграрные и предпринимательские ассоциации — еще один участник миротворческого процесса. Новый и востребованный временем агропромышленный альянс, объединяющий разные союзы и объединения, — еще один практический шаг к новой соборности. После дипломатов и политиков именно бизнес может стать новой миротворческой силой.

Эти предложения — только общий контур миротворческого плана, который я назвал Украинской Формулой Мира. Ее составляющие — «Гуманность — Диалог — Соборность Украины», — на мой взгляд, позволяют вырваться из дебрей бесконечных споров и политического противостояния, которые заводят нас в тупик.

В процессе восстановления мира необходимо, чтобы власть продемонстрировала волю и последовательность, а граждане — готовность и осознанность. Сколько бы ни пыталась говорить улица, сколько бы майданов ни собирали «ястребы», свое слово должны сказать народ и те, кому он делегировал мандат на установление мира. Понимая, что сторонники мира в Украине — в абсолютном большинстве, я уверен в том, что «формула мира» станет настоящей дорожной картой для страны и общества на ближайшие годы.

Украинская Формула Мира: основные этапы миротворческих действий

Первый этап. Подготовительный

1) Политико-дипломатические шаги и меры по безопасности

Разведение войск. Организация работ по разминированию территорий. Обеспечение правопорядка на демилитаризированных территориях, в том числе с привлечением международного миротворческого контингента.

2) Правовые и социально-экономические меры

Принятие законов об особенностях местного самоуправления, о муниципальной полиции, об амнистии участников вооруженного конфликта на Донбассе 2014—2019 годов, о выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, о переходном правосудии, о временном пребывании международного военного контингента с правоохранительными функциями, о создании Государственного фонда по восстановлению Донбасса и др.

Законодательное урегулирование проблемы двойного гражданства (за последние пять лет более 40 тысяч граждан Украины на Донбассе получили российское гражданство, не выйдя из гражданства Украины, и с этой данностью придется считаться; уже сегодня необходимо продумать, каким образом будет в дальнейшем регулироваться данный вопрос).

Упрощение перемещения граждан. Снятие запретов на объемы перемещаемых товаров гражданами, малым и средним бизнесом, расширение номенклатуры потребительских товаров, на которые должен быть снят запрет. Восстановление социальной инфраструктуры в населенных пунктах бывшей прифронтовой зоны (пенсии и социальные выплаты, медицинская помощь, административные услуги населению).

Второй этап. Перезагрузка

1) Политико-дипломатические шаги и меры по безопасности

Демилитаризация Донбасса. Деинтернационализация состава вооруженных сил и формирований, принимавших участие в военных действиях. Обеспечение контроля за размещением и хранением тяжелой военной техники при участии ОБСЕ. Завершение каденции самопровозглашенных органов власти. Расформирование вооруженных формирований и проведение процедур амнистии.

2) Социально-экономические меры

Возобновление поставок электроэнергии, энергоносителей. Решение долговых вопросов. Создание временной финансово-банковской инфраструктуры по предоставлению финансовых услуг населению, подготовке избирательного процесса из числа уполномоченных государственных банков. Последовательное выведение из-под запрета товаров и услуг по транспортировке, увеличение объема торговли продовольственными товарами. Возобновление прямых производственных и крупнооптовых торговых поставок.

Это важнейший и ответственный этап, когда жители Донбасса могут получить дополнительную гуманитарную помощь, доступ к качественному медицинскому обслуживанию и социальному обеспечению.

Третий этап. Реинтеграция Донбасса

1) Политико-дипломатические шаги и меры по безопасности

Проведение выборов в органы местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Восстановление полноценного контроля на восточной государственной границе Украины и РФ. Восстановление международного морского права в акватории Азовского моря. Расследование военных преступлений против мирных граждан.

2) Социально-экономические меры

Перевод всех расчетов на основу национальной валюты. Создание правительственного органа (Агентства) по обеспечению процедур восстановления прав собственности (государственной, корпоративной) и восстановление собственников в своих правах (реституций). Создание Международного фонда помощи по восстановлению Донбасса. Принятие государственной программы по восстановлению экономики Донбасса, с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Организация постоянно действующего Форума по Донбассу (Мариуполь-Донецк). Реализация программ межрегиональной взаимопомощи (области, города Украины — Донбассу).

Необходимо понимать, что окончательный мир придет на нашу землю не скоро. Мир не наступает сразу после того, как высохнут чернила на подписанных мирных договорах. Мир — это длительный процесс, и во многих странах к его достижению идут очень долго. Ведь война — это не просто взаимные ненависть и обиды. Это человеческие трагедии, горе, лишения, потеря родных и близких. Но наша задача — сделать все, чтобы этот процесс прошел максимально быстро. А значит — мы должны работать на восстановление доверия. Именно доверие — этот тот цемент, который должен укрепить нашу страну и заложить прочный фундамент нашего дальнейшего развития.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter