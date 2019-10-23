Происшествия

В Украине женщина 30 лет жила с паспортом СССР

22 октября в Днепропетровской области при проведении операции «Мигрант» полицейские обнаружили женщину, которая в качестве документа предъявила паспорт СССР. Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях люди не хотят отказываться от паспортов Украины. Об этом сообщает Нацполиция Днепропетровской области.

Проверка, которую проводили участковые офицеры полиции, обнаружила 53-летнюю неработающую женщину, проживавшую в Украине с паспортом советского образца, что является нарушением действующего законодательства.

Информация о гражданке передана в территориальный орган Государственной миграционной службы. По поводу правонарушения составлен административный протокол.

Ранее сообщалось, что сумские пограничники предоставляли иностранцам незаконную «услугу», помогая им формально соблюсти визовые требования. Мигранты получали в документы штампы, свидетельствующие, что они выезжали и снова заезжали в Украину, хотя при этом не покидали страну.

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