Происшествия

Гибель ветерана АТО "Сенсея" в центре Киева: появилось видео с моментом взрыва

В среду, 23 октября, в сети опубликовали видео взрыва в центре Киева возле бара ProRock на Пушкинской, в результате которого погибли два человека.

На записи из камер видеонаблюдения можно заметить, что на ступеньках сидят два человека. Затем яркая вспышка и после взрыва оба мужчины падают.

Одним из погибших был бывший морской пехотинец, служивший в АТО, Виктор Дегтярев (позывной «Сенсей»), экс-командир легендарной группы «Купол». Второй — охранник бара.

Погибший ветеран АТО был легендарной личностью. В 2013—2014 годах он был активным участником Революции Достоинства, а с начала боевых действий на востоке Украины ушел на войну в качестве майора Национальной гвардии. В составе добровольческого батальона «Донбасс» Дегтярев создал и возглавил отдельную группу специального назначения «Купол».

10 августа 2014 года под Иловайском получил серьезное ранение руки и стал инвалидом 2-й группы.

У него остались жена и трое детей.

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