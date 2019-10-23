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- 19:09 Гибель ветерана АТО "Сенсея" в центре Киева: появилось видео с моментом взрыва
Гибель ветерана АТО "Сенсея" в центре Киева: появилось видео с моментом взрыва
В среду, 23 октября, в сети опубликовали видео взрыва в центре Киева возле бара ProRock на Пушкинской, в результате которого погибли два человека.
На записи из камер видеонаблюдения можно заметить, что на ступеньках сидят два человека. Затем яркая вспышка и после взрыва оба мужчины падают.
Одним из погибших был бывший морской пехотинец, служивший в АТО, Виктор Дегтярев (позывной «Сенсей»), экс-командир легендарной группы «Купол». Второй — охранник бара.
Погибший ветеран АТО был легендарной личностью. В 2013—2014 годах он был активным участником Революции Достоинства, а с начала боевых действий на востоке Украины ушел на войну в качестве майора Национальной гвардии. В составе добровольческого батальона «Донбасс» Дегтярев создал и возглавил отдельную группу специального назначения «Купол».
10 августа 2014 года под Иловайском получил серьезное ранение руки и стал инвалидом 2-й группы.
У него остались жена и трое детей.
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