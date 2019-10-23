Нардеп Качура из «Слуги народа» первым прошел детектор лжи (видео)

Политика

«Полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею. Официальные документы до конца дня опубликую», — написал в Facebook Качура.

В частности, нардеп ответил на вопросы о том, получал ли деньги за лоббирование законопроекта 2047−1, и входит ли он в группу любого из олигархов, сообщает FaceNews.

Депутат Александр Качура был одним из главных инициаторов законопроекта № 2047−1, которым предлагается сделать невозможным занижение оценщиками стоимости недвижимости, а также уничтожает монополию для входа новых электронных площадках на этот рынок.

В недавнем интервью «Цензор.нет» Качура заявил, что категорически настроен побороть мафию оценщиков (законопроект № 2047 как раз лоббирует их).

«Еще когда я был адвокатом, я боролся с оценщиками. Оценочная мафия — это отдельная история в нашей стране, — говорит парламентарий и добавляет. — Если оценщики так взбесились, то я понимаю, что я на правильном пути. И я уберу этот постсоветский класс, эту мафию».

Он настаивает на том, что необходимо убрать человеческий фактор из всей процедуры, потому что за «дополнительную плату» сами же оценщики занижают стоимость недвижимости.

«Меня просто дискредитируют, чтобы вернуть все в 90-е годы и зарабатывать миллионы долларов на занижении оценки. Оценщики говорят, что их 30 тысяч. На самом деле, меньше тысячи. Я своим законопроектом убираю оценщика из процесса, человек сразу идет к нотариусу, тот заходит на портал, вбивает информацию, вбивает данные и получает отчет. Сейчас у этих площадок монопольный рынок, так давайте запустим еще 20 или 30, и пусть они конкурируют. И стоимость понизится. Либо давайте все площадки закроем и создадим одну государственную», — резюмирует Качура.

Парламентарий объясняет, что если вообще ликвидировать электронные площадки, то госбюджет не досчитается 9 миллиардов гривен. Парламентарий объясняет, что если вообще ликвидировать электронные площадки, то госбюджет не досчитается 9 миллиардов гривен.

«У них нет позиции, они только говорят: «Давайте убьем майданчики». И пусть оценщики останутся. Я отвечаю: «А, оценщики останутся, тогда мне все понятно! А где мы возьмем 9 миллиардов на пенсии?» — описывает полемику с коллегами в комитете нардеп.

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